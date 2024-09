Musik Gwen Stefani: Sie macht wieder solo Musik

Gwen Stefani

Bang Showbiz | 19.09.2024, 12:00 Uhr

Gwen Stefani hat ihr erstes Soloalbum seit sieben Jahren angekündigt.

Die 54-jährige No Doubt-Frontfrau wird am 15. November die LP ‚Bouquet‘ veröffentlichen; die Lead-Single ‚Somebody Else’s‘ erscheint am Freitag (20. September). Das Album mit insgesamt zehn Titeln enthält auch eine Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Blake Shelton (48), ein Song namens ‚Purple Irises‘. ‚Bouquet‘ wird das fünfte Studioalbum der ‚Hollaback Girl‘-Hitmacherin sein und es ist ihr erstes seit ‚This Is What The Truth Feels Like‘ aus dem Jahr 2016 und ihrem festlichen Album ‚You Make It Feel Like Christmas‘ aus dem Jahr 2017.

Erst im April hatte sich Gwen zum ersten Mal seit ihrer Pause 2013 wieder mit No Doubt zusammengetan, als die Band beim Coachella-Festival zusammen auftrat. Außerdem brachte die Sängerin gerade erst ihren neuen Song ‚Hello World‘ heraus, den sie in Zusammenarbeit mit Ryan Tedder und Anderson Paak zur Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 in Paris, Frankreich schrieb. In einer Erklärung sagte Gwen zu dem Song: „Wir freuen uns sehr, ‚Hello World‘ für Paris 2024 in Zusammenarbeit mit der Coca-Cola Company und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell zu starten. Wir hoffen, dass ‚Hello World‘ Positivität weckt, wenn die Welt zusammenkommt, um die Olympischen Spiele zu feiern.“

Fans können den Popstar am 20. September beim iHeart Radio Music Festival 2024 in Las Vegas, Nevada, das nächste Mal live sehen sowie am 28. September beim South Star Music Festival in Huntsville, Alabama und beim Live Out Monterrey in Monterrey, Mexiko, am 12. Oktober.

‚Bouquet‘-Songliste:

1. ‚Somebody Else’s‘

2. ‚Bouquet‘

3. ‚Pretty‘

4. ‚Empty Vase‘

5. ‚Marigolds‘

6. ‚Late to Bloom‘

7. ‚Swallow My Tears‘

8. ‚Reminders‘

9. ‚All Your Fault‘

10. ‚Purple Irises‘ (with Blake Shelton)