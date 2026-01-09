Stars Gwyneth Paltrow wusste die Notrufnummer nicht

Gwyneth Paltrow

Bang Showbiz | 09.01.2026, 14:00 Uhr

Gwyneth Paltrow versäumte es, einen Krankenwagen zu rufen, als sie Symptome eines „Herzinfarkts“ hatte, weil sie die Notrufnummer nicht kannte.

Die 53-jährige Hollywood-Schauspielerin hat offenbart, dass ihre Gesundheit nach dem Tod ihres Vaters Bruce Paltrow im Jahr 2002 gelitten hat und dass die Trauer zu einem erschreckenden Vorfall führte, bei dem sie mitten in der Nacht aufwachte und befürchtete, Herzprobleme zu haben – aber sie konnte keine Hilfe rufen, weil sie in London war und nicht wusste, dass man in Großbritannien 999 statt 911 wählt.

In der Podcast-Sendung ‚The Hollywood Reporter’s Awards Chatter‘ erklärte Paltrow: „Ich hatte das Gefühl, vor Kummer zu sterben … Eines Nachts wachte ich auf und dachte, ich hätte in London einen Herzinfarkt. Der einzige Grund, warum ich keinen Krankenwagen rief, war, dass ich nicht wusste, dass man [in Großbritannien] 999 statt 911 [wie in Amerika] wählt. Ich war so von Trauer geplagt …“

Nach dem Verlust ihres Vaters übernahm Paltrow 2003 die Rolle der tragischen Dichterin Sylvia Plath in dem Film ‚Sylvia‘ und erklärte, dass die Arbeit an dem Film ihr geholfen habe, mit ihrer Trauer umzugehen. Sie sagte: „Es [Sylvia] hat mir irgendwie das Leben gerettet … Das ist wirklich die Art und Weise, wie ich Dinge verarbeite. So greife ich auf die dunkleren Seiten meiner Persönlichkeit zu, die ich nicht besonders mag, und lasse sie hochkommen und herauskommen. Auf diese Weise grabe ich Dinge aus.“