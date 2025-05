Stars Hailey Bieber erlitt nach Geburt lebensbedrohliche postpartale Blutung

Hailey Bieber wins at Daily Front Row Fashion Awards in LA April 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2025, 09:00 Uhr

Hailey Bieber erlitt nach der Geburt ihres Sohnes Jack eine „beängstigende“ lebensbedrohliche postpartale Blutung.

Die 28-Jährige brachte ihren Sohn, den sie mit ihrem Ehemann Justin Bieber (31) hat, im August 2024 zur Welt. Sie sagte nun, dass das neugeborene Baby nach der Entbindung „weggebracht“ wurde, während das medizinische Personal daran arbeitete, übermäßige Blutungen zu stoppen.

Hailey beschrieb die Tortur als „ein bisschen beängstigend“ und sagte der ‚Vogue‘: „Ich vertraue meiner Ärztin mein Leben an. Und so hatte ich Frieden, da ich wusste, dass sie niemals zulassen würde, dass mir etwas passiert.“ Als sie dann aber zu einem medizinischen Notfall wurde, hatte Hailey doch Angst: „Aber ich blutete wirklich stark, und Menschen sterben, und der Gedanke geht dir durch den Kopf.“ Hailey, die Gründerin der Hautpflegemarke Rhode, fügte über die Angst hinzu: „Man fängt an, ein wenig auszuflippen.“

Nach Angaben des National Institutes of Health stellen postpartale Blutungen – definiert als übermäßiger Blutverlust nach der Geburt – ein erhebliches Risiko für die Gesundheit von Müttern dar. Hailey sagte, dass ihre Wehen und ihre Entbindung trotz monatelanger Vorbereitung alles andere als einfach waren. Sie hatte im Vorfeld der Geburt Atemtechniken, Akupunktur, Yoga, Beckenbodentherapie, Workouts, Gehen und Krafttraining praktiziert. Aber nachdem in der 39. Woche ihre Fruchtblase zu lecken begann, wurde die Geburt medizinisch eingeleitet. Die Ärzte verabreichten Pitocin, ein Medikament, das häufig zur Stimulierung von Wehen verwendet wird, und setzten einen Foley-Ballon ein, um ihren Gebärmutterhals zu erweitern. „Dieser Sch*** war so verrückt“, sagte Hailey und fügte hinzu: „Das hat keinen Spaß gemacht. Sie haben meine Fruchtblase kaputt gemacht.“