Musik Hailey Bieber ermutigte Justin Bieber, bei ‚Swag‘ seinem künstlerischen Instinkt zu folgen

Justin Hailey Bieber - Grammys 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2025, 11:30 Uhr

Das Model soll dem Sänger sehr bei der Arbeit an seinem neuen Album geholfen haben.

Justin und Hailey Bieber feiern gemeinsam sein neues Album ‚Swag‘.

Der 31-jährige Sänger hat seine Fans überrascht, indem er sein erstes Soloalbum seit über vier Jahren veröffentlicht hat. Seine Ehefrau Hailey soll eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, ihn zu ermutigen, seinen „künstlerischen Instinkten zu folgen“.

Ein Insider verriet gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Hailey war während des gesamten Entstehungsprozesses an Justins Seite. Jeder kennt Justin als Star und Performer. Jetzt lernen die Leute den Künstler kennen, den Hailey all die Jahre gesehen hat.“ Der Nahestehende ergänzte: „Hailey hat Justin darin bestärkt, seiner künstlerischen Intuition zu vertrauen. Sie hat ihm geholfen, an sich zu glauben und das zu tun, was er als Künstler wirklich machen wollte.“

Der 28-Jährigen wird außerdem zugeschrieben, dass sie Justin dazu ermutigt hat, „sein eigenes Ding durchzuziehen“ – angefangen bei der Auswahl der Musiker und Produzenten bis hin zu einem reduzierteren, persönlicheren Sound. ‚Swag‘ ist Justins erstes Album seit der Trennung von seinem langjährigen Manager Scooter Braun. Der Sänger soll es genießen, endlich die kreative Kontrolle zu haben.

Ein Insider verriet gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Sich von Scooter Braun und seinem Team zu lösen, war etwas, das Justin schon sehr lange wollte. Jetzt, wo er wirklich frei ist, konnte er dieses Album endlich mit seinen Fans und der Welt teilen.“ Der ‚Sorry‘-Interpret arbeitete über 15 Jahre lang mit Braun zusammen, bevor sie ihre geschäftliche Beziehung 2023 beendeten. „Nicht ständig an den perfekten Hit oder das perfekte Album denken zu müssen, hat es ihm ermöglicht, die beste Musik seiner Karriere zu machen“, erklärte der Insider.