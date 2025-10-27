Stars Hailey Bieber hat es mit Baby Nummer 2 nicht eilig

Hailey Bieber wins at Daily Front Row Fashion Awards in LA April 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2025, 18:00 Uhr

Das Model ist seit Sommer 2024 Mutter. Söhnchen Jack muss aber vorerst auf ein Geschwisterchen warten.

Hailey Bieber hat keine Eile, wieder schwanger zu werden.

Die Beauty-Unternehmerin wurde im vergangenen Sommer zum ersten Mal Mutter, als sie Sohn Jack zur Welt brachte. Nun verriet Hailey, dass sie und ihr Mann Justin Bieber derzeit keine Pläne haben, ihre Familie zu vergrößern.

Im Podcast ‚In Your Dreams with Owen Thiele‘ erklärte sie: „Ich weiß, dass ich mehr als ein Kind möchte, aber ich habe es nicht eilig. Ich wusste schon immer, dass ich Mutter sein wollte. Schon als kleines Mädchen habe ich mir vorgestellt, Kinder zu haben.“ Das Model fügte hinzu: „Wisst ihr, was interessant ist? Je älter ich werde – und jetzt, da ich selbst Mutter bin – desto mehr denke ich, dass jede Entscheidung, ob man Kinder bekommt oder nicht, absolut großartig ist.“

Hailey lobte ihren Mann als „sehr engagierten Vater“ und zeigte sich dankbar, dass sie „Vollzeithilfe“ hat, die es ihr ermöglicht, Mutterschaft und Karriere zu vereinbaren. „Ich glaube, ich hatte anfangs schon Ängste, Mutter zu werden. Ich wusste nicht, was mich erwartet“, räumte die 28-Jährige ein. „Aber sobald das Baby da ist, findet man Tag für Tag heraus, wie es funktioniert. Jeden Tag lerne ich etwas Neues – darüber, wie man Mutter ist, was das Beste für meinen Sohn ist und was das Beste für mich als Mutter ist.“

Sie schäme sich „überhaupt nicht“ dafür, Hilfe bei der Kindererziehung in Anspruch zu nehmen. „Ich würde nie so tun, als wäre das anders, denn ohne diese Unterstützung könnte ich meine Karriere und all das, was ich tue, gar nicht fortführen – und dafür bin ich wirklich dankbar“, betonte Hailey. „Wenn Jack nicht bei mir ist, ist er bei seinem Vater. Er ist immer bei seiner Familie – entweder bei einem von uns oder bei seinen Paten.“