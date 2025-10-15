Stars Hailey Bieber mag sich inzwischen ’so viel mehr‘

Hailey Bieber - Academy Museum of Motion Pictures 3rd Annual Gala 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 09:00 Uhr

Das Model ist seit über einem Jahr Mama - und fühlt sich seitdem deutlich selbstbewusster.

Hailey Bieber hat seit der Geburt ihres Sohnes gelernt, sich selbst „so viel mehr“ zu lieben.

Die 28-Jährige und ihr Ehemann Justin Bieber wurden im August 2024 Eltern des kleinen Jack Blues. Hailey glaubt, dass die Mutterschaft ihr eine „Wildheit“ verliehen hat, die sie vorher nicht hatte, und dass sie dadurch selbstbewusster geworden ist.

Im Gespräch mit dem ‚WSJ.‘-Magazin verriet das Model: „Ich mag mich selbst jetzt so viel mehr als noch vor der Geburt meines Sohnes. Man bekommt diese stille Stärke und dieses Selbstvertrauen. Du kannst mir nicht mehr denselben Mist erzählen wie früher. Mit mir legst du dich nicht mehr an, nachdem ich einen Menschen aus meinem Körper gepresst habe.“

Seit sie Mutter ist, möchte Hailey außerdem mehr Zeit zu Hause verbringen. So habe sie darauf bestanden, mit ihren Freundinnen bereits um 18 Uhr zu Abend zu essen, um rechtzeitig wieder da zu sein, wenn ihr Sohn zu Bett geht. „Ich habe das Gefühl, dass Zeit einfach so kostbar geworden ist. Kinder zu haben lässt dich das erkennen“, erzählte die Unternehmerin.

Doch auch zu Hause bleibt Hailey beruflich aktiv. Spät in der Nacht habe sie oft „Brain Dumps“ – spontane Ideen für Rhode Beauty, die Marke, die sie 2022 gegründet hat. „Ich liege um ein Uhr nachts im Bett und schreibe etwas auf. Du kannst mein Team fragen – sie bekommen dann um zwei Uhr morgens eine Nachricht von mir, und ich schreibe: ‚Ignoriert das bis morgen!'“, schilderte sie.

Anfang dieses Jahres verkaufte Hailey ihr Unternehmen an e.l.f. Beauty – für einen Deal, der auf bis zu eine Milliarde Dollar geschätzt wird. Die Laufsteg-Beauty plant nun, das Geld „klug zu investieren“, um die Zukunft ihres Sohnes abzusichern. Auf die Frage, wie sich das Geld auf ihr Leben auswirken werde, sagte sie: „Ich möchte es für die Zukunft meines Sohnes bewahren. Es ist eine Summe, mit der ich bisher nie zu tun hatte, also will ich einfach klug damit umgehen. Ich möchte es weise investieren.“