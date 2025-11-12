Stars Hailey Bieber: Sie hätte Rhode nicht für weniger als eine Milliarde Dollar verkauft

Bang Showbiz | 12.11.2025, 09:00 Uhr

Das Model bezeichnet die schwindelerregende Summe als Minimum-Deal.

Hailey Bieber hätte den Verkauf von Rhode für weniger als eine Milliarde Dollar nicht in Betracht gezogen.

Die 28-Jährige kündigte Anfang des Jahres an, ihre Hautpflegemarke für eine Milliarde Dollar an das Kosmetikunternehmen E.l.f. zu verkaufen. Nun verriet Hailey, dass sie ursprünglich gar nicht vorhatte, ihre Firma zu verkaufen – bis dieses unglaubliche Angebot kam.

Hailey – die mit Popstar Justin Bieber verheiratet ist – erzählte gegenüber dem Magazin ‚GQ‘: „Ich habe immer gesagt, ich würde die Firma nur verkaufen, wenn es eine Milliarde Dollar wäre. Ich dachte mir einfach: Entweder das – oder gar nicht. Das war mein Ziel. Aber es war nie mein eigentliches Ziel, die Firma zu verkaufen. Ich dachte, wenn sich die richtige Gelegenheit und das richtige Zuhause dafür bieten, würde ich es mir definitiv überlegen.“

E.l.f. habe mit seinem Angebot alle Punkte abgehakt, die ihr wichtig waren, „um ein passendes Zuhause für die Marke zu finden“. Doch selbst das Model war von der astronomischen Summe überwältigt. „Aber natürlich, wenn du dann hörst, dass das wirklich real ist, dass die Zahl stimmt und dieses Angebot tatsächlich auf dem Tisch liegt, denkst du schon: Wow. Okay. Das ist echt cool“, gestand Hailey.

Rhode wurde Anfang des Monats in Sephora-Filialen eingeführt. Die Unternehmerin verriet, dass der Erfolg der Marke ihre eigenen Erwartungen übertroffen habe. „Bei Rhode ist es immer so: Ich habe meine Hoffnungen, aber die Realität übertrifft sie jedes Mal. Alles, was mit dieser Marke passiert ist, hat alles übertroffen, was ich mir jemals erträumt oder erhofft habe“, schwärmte sie. „Was Sephora betrifft – ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so läuft.“