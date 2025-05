Musik Halsey tut sich mit Evanescence-Sängerin Amy Lee für neuen Song ‚Hand That Feeds‘ zusammen

Halsey - MTV VMAs 2024 - Credit: Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2025, 18:00 Uhr

Halsey und Amy Lee haben sich für einen neuen Song zusammengetan.

Die 30-jährige Sängerin und der Evanescence-Star bewundern sich „schon seit langer Zeit“ und haben nun an ‚Hand That Feeds‘ für den neuen ‚John Wick‘-Spin-off-Film ‚Ballerina‘ zusammengearbeitet.

Auf X schrieb Amy: „Ich bin so begeistert, euch diesen Freitag einen neuen Song, ‚Hand That Feeds‘, mit @halsey zu bringen! Wir sind schon lange Fans der Arbeit der jeweils anderen und es fühlt sich wirklich so an, als hätte das Universum uns für diesen Moment zusammengebracht.“ Der Song wird am Freitag (9. Mai) veröffentlicht, nur wenige Tage bevor die ‚Bring Me To Life‘-Rocker am 14. Mai in der Hollywood Bowl für Halsey eröffnen. Amy fuhr fort: „Wir hatten bereits die Hollywood Bowl-Show vor Ort geplant, als @Lionsgate uns einlud, gemeinsam an einem Song für die @ballerinamovie zu arbeiten, und es ist endlich an der Zeit, ihn zu servieren! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn alle hört!“

Letztes Jahr veröffentlichte Halsey ihr fünftes Album ‚The Great Impersonator‘, nachdem sie ihren Fans erzählt hatte, dass sie ursprünglich dachte, es könnte ihr letztes Album sein. Ein Fan fragte nach den Genres und Halsey antwortete: „Alles durcheinander. Als ich anfing, es zu schreiben, dachte ich, dass es das letzte Album sein könnte, das ich jemals machen darf. Dlso versuchte ich, das zu tun, was ich schon immer tun wollte, aber noch nicht versucht hatte.“