Musik Harry Styles kündigt 40 Listening-Partys für neues Album an

Harry Styles - Brit Awards 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2026, 11:00 Uhr

Harry Styles stimmt seine Fans weltweit auf sein kommendes Album ein.

Der 31-jährige Sänger veranstaltet insgesamt 40 Listening-Partys rund um den Globus. Anlass ist die Veröffentlichung seiner neuen Platte ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally‘, die am 6. März erscheint. Auf Instagram teilte Styles ein Poster mit den Worten: „Wir wollen mit all unseren Freunden tanzen. KATTDO Listening Parties, Februar 2026.“ Darauf wird angekündigt, dass Fans bei den Events das Album „in voller Länge“ vorab hören können.

Interessierte werden über seine offizielle Website zu einem Gewinnspiel weitergeleitet, bei dem sie sich für die jeweils nächstgelegene Veranstaltung registrieren können. Neben persönlichen Angaben wie Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Wohnsitzland sollen Bewerber auch beantworten, wie sie sich das Hören des Albums vorstellen: „Wie, glaubst du, wird es sich anfühlen, das Album zu hören?“ In Deutschland ist eine Listening-Party in Berlin geplant, weitere Städte auf der Liste sind unter anderem Amsterdam, Auckland, Bangkok, London, Kopenhagen, Los Angeles, Madrid, Mexiko-Stadt, Montreal, Mumbai, Paris, Rio de Janeiro, San José, Singapur, Sydney und Tokio.

Den Albumtitel bezeichnete Styles kürzlich als sein persönliches „Lebensmotto“. In der ‚Hits Radio Breakfast Show‘ erklärte er: „Es ist ungesund, die ganze Zeit Disco zu machen. Mit Liebe durchs Leben zu gehen und sich ab und zu eine Auszeit zu nehmen, um Spaß zu haben, ist eine gute Art zu leben.“ Genau das habe er in den vergangenen Jahren getan – mit positiven Veränderungen als Folge.

‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally‘ ist sein erstes Studioalbum seit ‚Harry’s House‘ aus 2022, das in Großbritannien und den USA auf Platz eins einstieg und drei Grammys gewann, darunter „Album des Jahres“. Styles betonte, er habe sich Zeit gelassen: Erst als sich die Musik „wirklich richtig“ angefühlt habe, sei der Moment für die Veröffentlichung gekommen.