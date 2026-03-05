Musik Harry Styles verspricht ‚bessere Liveshow‘, da er auf der ‚Together, Together‘-Stadiontour weniger reist

Harry Styles - Radio 1's Big Weekend 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2026, 14:00 Uhr

Harry Styles verspricht 'bessere Liveshow', da er auf der 'Together, Together'-Stadiontour weniger reist.

Harry Styles sagt, dass feste Konzertresidenzen und weniger Reisen es ihm ermöglichen werden, eine stärkere Show zu liefern – und dabei besser auf sich selbst und sein Team zu achten.

Der ‚Aperture‘-Sänger erklärte, warum er sich für seine Stadionreihe ‚Together, Together‘ im Jahr 2026 von einer klassischen Welttournee verabschiedet und stattdessen auf längere Residenzen setzt. Der Popstar, der fast zwei Jahre lang mit seiner ‚Love On Tour‘-Tournee um die Welt reiste, sagte, mehrere Abende am selben Veranstaltungsort zu spielen gebe ihm die Freiheit, eine Produktion aufzubauen, die nicht jeden Tag ab- und wieder aufgebaut werden müsse. Im Gespräch mit Zane Lowe bei Apple Music 1 sagte er: „Ich glaube, es macht die Show besser. Man kann etwas aufbauen, das nicht jede Nacht weiterziehen muss. Ich denke, die Show selbst wird dadurch besser.“

Harry fügte hinzu, dass die Veränderung auch seinem eigenen Wohlbefinden diene – nach Jahren ständiger Bewegung. Er erklärte weiter: „Es gibt etwas daran, das mir erlaubt, in meinem eigenen Leben zu bleiben, während ich das mache. Und dadurch kann ich besser auf mich achten – was mich wiederum besser in dem macht, was ich tue.“ Er betonte, dass er Tourneen nicht grundsätzlich ausschließe, aber vorerst ein anderes Modell ausprobieren wolle: „Es ist nicht so, dass ich nie wieder reisen werde, aber ich möchte sehen, wie es aussieht, wenn man es anders macht.“ Die Entscheidung spiegele auch wider, wie sich das Leben seiner Bandmitglieder verändert habe, seit er als Teenager mit One Direction auf Tour ging. Er ergänzte: „Die Leute in meiner Band haben jetzt Familien und Kinder, und das spielt auch eine Rolle. Es ist mir sehr wichtig, dass sie mit auf Tour sind. Ich möchte sie dabeihaben – und ich will es ihnen nicht nahezu unmöglich machen, das mit mir zu tun.“

Auch Harry selbst möchte bald sesshaft werden, weshalb es für ihn Sinn ergibt, neue Wege zu testen. Der 32-jährige Sänger, der seit August 2025 mit Schauspielerin Zoe Kravitz (37) liiert sein soll – nachdem sie in Rom Arm in Arm gesehen wurden –, führte ein „ehrliches und offenes“ Gespräch mit sich selbst über seine Lebensziele in fünf Jahren, nachdem drei seiner Freunde geheiratet hatten. Harry – der sich nach dem weltweiten Erfolg seiner ‚Love On Tour‘-Konzerte im Juli 2023 eine dreijährige Pause nahm – sagte: „Ich möchte erfüllt sein. Ich möchte gute Beziehungen zu Menschen haben. Ich möchte großartige Freundschaften. Ich möchte eine Familie. Ich will diese Dinge.“