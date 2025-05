Stars Heidi Klum: Kader Loth stichelt nach ihrem Met-Gala-Comeback

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 18:00 Uhr

Zwölf Jahre lang war Heidi Klum nicht bei der Met-Gala – jetzt kehrte sie zurück.

Am 5. Mai versammelte sich die High Society von Hollywood für das prestigeträchtieg Event im Metropolitan Museum of Art in New York City und auch die Modelmama und ‚America’s Got Talent‘-Jurorin war vor Ort. Davor hatte sie die glitzernde Veranstaltung das letzte Mal 2013 besucht.

Um den Anlass gebührend zu zelebrieren, hatte sich Heidi Klum in Schale geschmissen. Sie trug ein elegantes und eng-anliegendes schwarzes Kleid mit Schleppe von der Marke Vetements und dazu Silberschmuck mit Diamanten. Das Kleid war eher schlicht – zu schlicht, wie Kader Loth findet. Die Skandalnudel stänkerte in ihrer Story auf Instagram nach dem Event gegen die Model-Mama: „Heidi, ein langweiligeres Kleid zum Anziehen hast du nicht gefunden?“

Die Met-Gala stand in diesem Jahr unter dem Motto „Tailored for You“, um die Bedeutung von Black Dandyism in der Modewelt hervorzuheben. Sie fand im Rahmen der Ausstellung „Superfine: Tailoring Black Style“ statt und die Fashionen-Ikonen Anna Wintour, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky und Pharrell Williams waren offizielle Co-Chairs des Abends.