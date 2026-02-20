Stars Heidi Klum will Halloween-Song mit Diplo aufnehmen

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 11:00 Uhr

Heidi Klum möchte gemeinsam mit Diplo einen Halloween-Song aufnehmen.

Die Laufstegikone (52) veröffentlichte 2006 ihre Weihnachtssingle ‚Wonderland‘ und hält es nun für eine gute Idee, auch für eine andere kulturelle Saison eine neue Hymne zu veröffentlichen – Halloween, ihr persönlicher Lieblingsfeiertag.

Das Model – das zu Halloween jedes Jahr das „Heidiween“-Spektakel veranstaltet und dort mit aufwendigen Kostümen auffällt – sagte gegenüber ‚People‘: „Ooh, siehst du, vielleicht ist das unser neues Projekt, an dem wir zusammen arbeiten sollten.“

Und Diplo – der kürzlich mit Heidi am Song ‚Red Eye‘, dem Titellied der 21. Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘, zusammengearbeitet hat – findet die Idee einer gruseligen Hymne mit der Blondine großartig. Der 47-jährige DJ und Musikproduzent sagte: „Ich liebe diese Idee. Ich liebe einfach diese Ära der Musik. Irgendwie albern, aber so im Stil der ‚Addams Family‘. Es ist ein zeitloser Track. Ich mag diese garage-artige Halloween-Atmosphäre wirklich.“ Zustimmend fügte Heidi – die seit 2019 mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (36) verheiratet ist – hinzu: „Ja. Vielleicht sollte das unser neues Ziel werden, denn das ist definitiv eine Lücke auf dem Markt.“

Diplo – mit bürgerlichem Namen Thomas Pentz – schlug vor: „Ich könnte dir auf jeden Fall einen machen. Ich glaube, wir müssen nur dafür sorgen, dass die ‚Wednesday‘-TV-Serie ihn einsetzt, und dann sind wir startklar. Oder ‚Stranger Things‘. Ich glaube, das ist vorbei, aber wir brauchen ihn einfach in einer TV-Show, und dann wird er durchstarten.“