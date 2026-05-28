Stars Helene Fischer zeigt ihre feministische Seite

Helene Fischer at Auf Die Naechsten 100 in Leipzig Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 14:00 Uhr

Helene Fischer zeigt ihre feministische Seite.

Helene Fischer spricht nur selten ausführlich über ihr Privatleben.

Umso bemerkenswerter sind die persönlichen Einblicke, die die Sängerin nun über Freundschaft, Frauenzusammenhalt und den Umgang mit Krisen gegeben hat. Dabei zeigt sich die Schlagerikone von einer ungewohnt nachdenklichen und zugleich feministischen Seite. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Emotion‘ erklärte Fischer, wie wichtig starke Frauen in ihrem Umfeld für sie seien. Besonders in schwierigen Momenten verlasse sie sich auf enge Freundinnen. „Ich habe tolle Frauen an meiner Seite“, sagte die Sängerin. Gerade in herausfordernden Zeiten seien ehrliche Gespräche und gegenseitige Unterstützung für sie unverzichtbar.

Die 41-Jährige betonte, dass sie bewusst auf weibliche Perspektiven höre. Freundinnen würden ihr helfen, Dinge klarer zu sehen und Entscheidungen besser einzuordnen. Fischer beschrieb diesen Austausch als etwas, das ihr Kraft gebe und sie emotional auffange. Dabei gehe es nicht nur um Karrierefragen, sondern auch um persönliche Unsicherheiten und Belastungen. Die Musikerin sprach außerdem darüber, wie wichtig es sei, Frauen nicht gegeneinander auszuspielen. Statt Konkurrenz brauche es mehr Solidarität. Gerade in der Öffentlichkeit würden Frauen oft stärker bewertet und kritisiert als Männer. Umso bedeutender sei es, sich gegenseitig zu stärken, anstatt sich miteinander zu messen.

Fischer erklärt im Interview: „Ich liebe es vor allem, mit Frauen zusammenzuarbeiten, weil die Vertrauensbasis eine andere ist. Ehrliches Feedback von einer Frau schätze ich meist noch mehr als von einem Mann. Die starken Frauen an meiner Seite geben mir Halt – ohne sie wäre ich oft unsicherer.“ Auch beruflich setzt Fischer immer wieder auf Zusammenarbeit mit Frauen – sowohl auf als auch hinter der Bühne. In Interviews machte sie mehrfach deutlich, dass sie Respekt, Teamgeist und Loyalität für entscheidende Werte hält.