Stars Herzogin Meghan fühlte sich bei ihrer Rückkehr zur Schauspielerei „eingerostet“

Meghan, Duchess of Sussex, Prince Harry Avalon 10.10.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 09:00 Uhr

Herzogin Meghan war bei ihrer Rückkehr zur Schauspielerei „ein bisschen eingerostet“.

Die 44-jährige Ehefrau von Prinz Harry verließ die Anwaltsserie ‚Suits‘ vor acht Jahren, bevor sie ihre Verlobung mit Prinz Harry bekannt gab. Nun hat sie eine kleine Rolle im kommenden Film ‚Close Personal Friends‘ übernommen, in dem sie sich selbst spielt – und sie war laut Berichten „wirklich begeistert“, letzte Woche am Set in Pasadena, Kalifornien, zu sein. Ein Insider sagte dem ‚People‘-Magazin: „Sie stellte sich einfach als ‚Meghan‘ vor. Alles an ihr war sehr freundlich und ruhig. Sie schien wirklich begeistert zu sein, wieder am Set zu stehen. Sie machte Scherze darüber, dass sie sich ein bisschen eingerostet fühle, aber es war offensichtlich, dass sie geprobt hatte und dass es für sie eine große Sache war, zurückzukehren. Und sie war großartig. Sie hatte auch eine sehr warme Ausstrahlung. Es war einfach angenehm, in ihrer Nähe zu sein.“

Zuvor war bekannt geworden, dass Meghans Rolle in ‚Close Personal Friends‘ – neben Stars wie Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid und Henry Golding – ihr erster Versuch ist, zu ihrer früheren Karriere zurückzukehren. Ein Insider sagte dazu der Zeitung ‚The Sun‘: „Das ist ein bedeutender Moment für Meghan und steht für eine Rückkehr zu dem, was sie wirklich liebt. Sie wurde mit Angeboten überhäuft, aber dieses fühlte sich einfach richtig an. Es ist Meghans Weg, vorsichtig wieder Fuß zu fassen und herauszufinden, wie sehr sie es genießt, wieder am Set zu stehen.“

Bevor sie Mitglied der britischen Königsfamilie wurde, hatte die Schauspielerin – damals noch als Meghan Markle bekannt – Rollen in Produktionen wie ‚Horrible Bosses‘, ‚Anti-Social‘, ‚CSI: NY‘, ‚90210‘, ‚Knight Rider‘ und ‚Castle‘. Seit den Dreharbeiten zu ihrer letzten Szene in ‚Suits‘ im Jahr 2017, die im folgenden Jahr ausgestrahlt wurde, hat sie nicht mehr geschauspielert.