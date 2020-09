Daniela Büchner: Diese Fotos machen sie richtig sentimental

View this post on Instagram

Heute bin ich so richtig schön sentimental ? Wenn ich auf eine Sache in meinem Leben unfassbar stolz bin,dann auf meine Kinder? Es ist nicht immer einfach Mama & Papa in einem zu sein,ganz ganz oft gerate ich an meine Grenzen Doch niemals möchte ich dieses Leben tauschen wollen Ich liebe euch ??