Hugh Jackman deutet mögliche Rückkehr als Wolverine im MCU an: ‚Sag niemals nie wieder!'

Hugh Jackman - Deadpool and Wolverine - Marvel - Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 18:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über ein eventuelles Comeback als Wolverine.

Hugh Jackman hat angedeutet, dass er als Wolverine im Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückkehren könnte.

Nachdem er fast zwei Jahrzehnte lang die ‚X-Men‘-Reihe von 20th Century Fox angeführt hatte, trat der 57-jährige Schauspieler 2024 im MCU-Film ‚Deadpool and Wolverine‘ auf. Nun deutete Jackman an, dass er möglicherweise zu seinen Krallen zurückkehren wird.

Bei einem Auftritt in der ‚Graham Norton Show‘ fragte der Moderator Jackman: „Jedes Mal, wenn du hier bist, musst du sagen: ‚Nein, das mache ich nicht noch einmal.‘ Aber dann drehst du doch wieder einen Film. Und er wird ein riesiger Erfolg. Wirst du es also wieder tun müssen?“ Jackman scherzte: „Vielleicht … Ich werde nie wieder ’nie‘ sagen!“

Der Hollywood-Star fügte hinzu, dass er ursprünglich geplant hatte, Wolverine nach ‚Logan – The Wolverine‘ (2017) endgültig in den Ruhestand zu schicken. Letztlich änderte er jedoch seine Meinung und stimmte zu, an der Seite von Ryan Reynolds in ‚Deadpool and Wolverine‘ zu spielen. „Ich meinte es wirklich, als ich ’nie‘ sagte – bis zu dem Tag, an dem ich meine Meinung änderte. Aber ich habe es für einige Jahre wirklich so gemeint“, betonte Jackman. „Ich habe jetzt zehn Filme gemacht, also denke ich, sie haben genug Material für eine KI-Version von mir!“

Während Jackmans Zukunft im Marvel-Universum ungewiss ist, kehren mehrere seiner ‚X-Men‘-Kollegen im nächsten Jahr für ‚Avengers: Doomsday‘ zurück. Der Blockbuster wird unter anderem Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Beast), Alan Cumming (Nightcrawler), Channing Tatum (Gambit), James Marsden (Cyclops) und Rebecca Romijn (Mystique) zeigen.