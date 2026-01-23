Stars ‚Ich lebe noch‘: Thomas Gottschalk gibt Gesundheits-Update

Thomas Gottschalk - 17.11.16 - Berlin - BREUEL-BILD BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2026, 14:00 Uhr

In den letzten Wochen war es still um den krebskranken Moderator geworden - nun gibt es ein neues Update.

Thomas Gottschalk hat über seinen aktuellen Gesundheitszustand gesprochen.

Anfang Dezember feierte der Entertainer in der RTL-Sendung ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ seinen großen TV-Abschied. Kurz davor hatte er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der ehemalige ‚Wetten, dass…?‘-Moderator leidet an einem Epitheloiden Angiosarkom. Dabei handelt es sich um einen seltenen, bösartigen Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht.

Nach der Show veröffentlichte Gottschalk ein Instagram-Statement, in dem er ankündigte, sich in den nächsten Monaten „ausschließlich“ auf seine Genesung zu konzentrieren. Allerdings versprach er, nicht ganz von der Bildfläche zu verschwinden. Seitdem war es ruhig um den 75-Jährigen – nun lässt er wieder von sich hören.

Ein Mitarbeiter des RTL-Promimagazins ‚Exclusiv‘ traf Gottschalk zufällig bei einem Spaziergang in München. „Ich lebe noch, wie du siehst, und das bleibt auch so“, habe er dem Reporter gesagt. Außerdem ließ er ein positives Gesundheits-Update ausrichten: „Mir geht es besser, ich freue mich wirklich. Ich bleibe euch noch erhalten.“

Begleitet wurde der TV-Star von seiner Frau Karina Gottschalk. Auch ihre Worte machen Mut. „Mein Mann macht Fortschritte, große Fortschritte. Wir sind darüber sehr glücklich. Es wird“, erzählte sie. Die Krebs-Diagnose hatte Thomas Gottschalk bereits im Sommer 2025 erhalten. Anschließend wurde er zweimal operiert und unterzog sich über 30 Bestrahlungen.

Ein anderes Thema kommentierte Gottschalk bei dem Gespräch jedoch nicht: Inzwischen steht fest, dass ‚Wetten, dass…?‘ mit Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren zurückkehrt. In der Vergangenheit hatte sich die TV-Legende kritisch über die Tokio Hotel-Stars geäußert.