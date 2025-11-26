Film ‚Ich sehe es nicht als IP‘: ‚Knives Out‘-Regisseur Rian Johnson gibt Update zur Zukunft der Krimi-Reihe

Josh O'Connor and Daniel Craig in Wake Up Dead Man - A Knives Out Story - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 14:00 Uhr

Der Filmemacher äußert sich über mögliche Sequels der Krimi-Reihe mit Daniel Craig.

Rian Johnson betont, dass niemand außer ihm selbst einen ‚Knives Out‘-Film schreiben oder inszenieren wird.

Der Filmemacher hat die Krimi-Reihe seit ihrem Debüt 2019 betreut. Der dritte Teil ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ steht kurz vor der Veröffentlichung in den Kinos. Johnson erklärte nun,

dass auch in Zukunft niemand anderes die Kontrolle über die Reihe übernehmen wird. Im Interview mit ‚Variety‘ sagte er: „Ich sehe es nicht als IP. Jeder ‚Knives Out‘-Film ist etwas, das ich machen möchte. Wenn das nicht mehr der Fall ist, machen wir keinen weiteren.“

Der Regisseur von ‚Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi‘ fügte hinzu, dass er keinerlei Interesse daran habe, die Reihe auszuschlachten, sondern nur dann neue ‚Knives Out‘-Filme drehen wolle, wenn er die richtige Geschichte dafür habe. „Es geht nicht darum, ein Franchise auszumelken. Es geht darum, wieder etwas Gutes zu machen. Der Rest ist Lärm“, betonte er.

Trotzdem habe Johnson es genossen, für jede ‚Knives Out‘-Episode einen neuen prominenten Cast zusammenzustellen, mit dem sich Daniel Craigs Detektiv Benoit Blanc auseinandersetzen kann. Allerdings schließt er jegliche ‚Avengers‘-ähnlichen Wiedervereinigungen früherer Figuren aus. „Ich liebe es, dass jeder dieser Filme komplett seinen eigenen Fall, sein eigenes Rätsel hat“, erläuterte der 51-Jährige. „Ich liebe Schauspieler, ich möchte auch weiterhin mit neuen Schauspielern arbeiten. Im Moment gefällt mir die Idee, jedes Mal eine neue Gruppe von Leuten zu haben.“

‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ markiert das Ende von Johnsons Deal mit Netflix. Der Regisseur versicherte jedoch, dass die Zukunft seiner Krimi-Reihe rosig sei. „Wir fühlen uns durch diesen Film beflügelt. Sobald mir die nächste Idee kommt, machen wir weiter“, sagte er. ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ folgt Detektiv Benoit Blanc (Craig), der sich auf eine spirituelle Reise begibt, während er den mysteriösen Tod von Monseigneur Jefferson Wicks (Josh Brolin) in einer kleinen Pfarrei untersucht.