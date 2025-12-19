Stars Idris Elba bei Madame Tussauds

Idris Elba - Knuckles - Global Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 09:00 Uhr

Idris Elba fühlt sich geehrt, eine Wachsfigur bei Madame Tussauds zu haben.

Der preisgekrönte Schauspieler ist der neueste Star, für den im Londoner Wachsfigurenkabinett der rote Teppich ausgerollt wurde. Er reiht er sich in eine illustre Riege von Wachsfiguren ein, darunter die Schauspielerin Gillian Anderson (57), der Schauspieler Timothée Chalamet (29) und die Popstars Lady Gaga (39) und Harry Styles (31) in der Awards Party Zone der Attraktion in der Baker Street.

Der 53-jährige Elba sagte: „Es ist wirklich eine Ehre, auf diese Weise gewürdigt zu werden, und es ist etwas ganz Besonderes zu wissen, dass diese andere Version von mir in London stehen wird. So ist ein Teil von mir immer zu Hause, auch wenn ich weg bin.“ Die Wachsfigur des ‚Luther‘-Stars, für deren Fertigstellung die erfahrenen Künstler von Madame Tussauds London mehrere Jahre benötigten, trägt eine langärmelige Version des einfarbigen blauen „Eve of Winston „-Anzugs. Er wurde von Elba für sein Treffen mit König Charles (77) während einer Veranstaltung zum Thema Jugendgewalt im Juli 2024 entworfen. Abgerundet wird der schicke Look durch Lack-Halbschuhe von Christian Louboutin, die die Hollywood-Legende für seine Wachsfigur bei Madame Tussauds gespendet hat.

Elba fügte hinzu: „Der Prozess war faszinierend. Es ist nicht anders als die Vorbereitung auf eine Filmrolle – man arbeitet mit talentierten Künstlern zusammen, um die Figur auszuarbeiten, das Kostüm genau richtig zu gestalten, aber dieses Mal ist es für mich! Es ist wirklich surreal, eine andere Version von mir in Madame Tussauds London stehen zu sehen, es fühlt sich an wie ein Moment, in dem sich der Kreis schließt.“