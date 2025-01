Musik iHeart Radio Music Awards: Taylor Swift und Morgan Wallen führen die iHeart Radio Music Awards an

Taylor Swift - Houston Texans v Kansas City Chiefs Dec 21 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 11:00 Uhr

Die Musiker führen die Nominierungen für die iHeart Radio Music Awards an.

Taylor Swift und Morgan Wallen führen die Nominierungen für die iHeart Radio Music Awards an.

Die 35-jährige Popsängerin und der 31-jährige Country-Star wurden jeweils für zehn Auszeichnungen nominiert, wobei Swift für ihre ,Eras‘-Tournee zudem den neuen Preis „Tournee des Jahrhunderts“ erhalten soll.

Der ,Last Night’-Künstler Wallen wurde für die Auszeichnungen „Künstler des Jahres“, „Beste Kollaboration“ und „Country-Künstler des Jahres“ nominiert. Sabrina Carpenter, Post Malone und Kendrick Lamar haben es mit jeweils neun Nominierungen auf den zweiten Platz geschafft. Neben den zahlreichen Kategorien werden bei den iHeart Radio Music Awards auch mehrere große Künstler für ihre Beiträge zur Popmusik gewürdigt. Lady Gaga soll den iHeart Radio Innovator Award 2025 zu Ehren ihres Einflusses auf Musik und Kultur erhalten. iHeart Radio verkündete in einem Statement: „Nur wenige Künstler in der modernen Geschichte sind mit einem so großen Erfolg kreative Risiken eingegangen wie Gaga. Als eine der umsatzstärksten Musikerinnen aller Zeiten ist sie die wahre Definition einer modernen Wegbereiterin als Künstlerin.“ Unterdessen wird Mariah Carey für ihre erfolgreiche Karriere mit dem iHeart Radio Icon Award ausgezeichnet werden.