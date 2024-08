Film Jack Black und Paul Rudd: Rollen in ‚Anaconda‘-Remake

Jack Black - Kung Fu Panda 4 Premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 14:04 Uhr

Jack Black und Paul Rudd befinden sich angeblich in den ersten Gesprächen über ihre Rollen in einer Neuverfilmung von ‚Anaconda‘.

In dem kultigen Horrorfilm aus dem Jahr 1997 waren ursprünglich die Stars Ice Cube, Jennifer Lopez, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Hyde und Owen Wilson zu sehen, wobei Black und Rudd in einer neuen Version des Klassikers, die von Tom Gormican, dem ‚The Unbearable Weight of Massive Talent‘-Filmemacher, inszeniert und mitgeschrieben wird.

Der Originalfilm erzählt die Geschichte eines Dokumentarfilm-Teams im Amazonas-Regenwald, das von einem Schlangenjäger angeführt wurde, der eine legendäre grüne Anakonda jagte. Berichten von ‚The Hollywood Reporter‘ zufolge enthüllten Insider, dass eine Gruppe von Freunden in dem Remake in den Regenwald aufbrechen könnte, um einen Lieblingsfilm aus ihrer Jugend neu zu drehen, nur um dort umgeben von Riesenschlangen, Gewaltverbrechern und Naturkatastrophen ihr Leben zu riskieren. Black und Rudd werden voraussichtlich entweder einen Schauspieler spielen, dessen Hollywood-Träume auf sich warten lassen oder einen Regisseur, der zum Videografen von Hochzeiten wird. Insider enthüllten gegenüber ‚Deadline‘, dass die neue Geschichte „mehr in Richtung Komödie“ gehen wird, aber dieselbe gruselige Schlange wie im ersten Film „im Mittelpunkt“ stehen wird. Während Rudd und Black noch nicht für den Film unterschrieben haben, sollen die Gespräche über den Film schon „seit einiger Zeit“ laufen.