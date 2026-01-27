Film Jacob Elordi fühlte sich bei den Dreharbeiten zu ‚Wuthering Heights‘ ‚aus dem Gleichgewicht‘

Jacob Elordi - October 2025 - Avalon - Frankenstein LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 14:00 Uhr

Jacob Elordi fühlte sich bei den Dreharbeiten zu 'Wuthering Heights' 'aus dem Gleichgewicht' und fragte sich, ob er 'gut genug' sei.

Jacob Elordi fühlte sich während der Dreharbeiten zu ‚Wuthering Heights‘ auf einem ‚grundlegenden Niveau deprimiert‘, da es ’so dunkel und so kalt‘ gewesen sei.

Der 28-jährige Schauspieler verkörpert Heathcliff in dem kommenden Film, bei dem seine ‚Saltburn‘-Regisseurin Emerald Fennell Regie führt. Im Vergleich zu den sommerlichen Dreharbeiten von ‚Saltburn‘ fühlte er sich jedoch während der Winterdrehs „aus dem Takt“. Als ihn seine ‚Wuthering Heights‘-Kollegin Margot Robbie fragte, ob er bei der Zusammenarbeit mit Fennell eine ähnliche Erfahrung gemacht habe wie bei ‚Saltburn‘, sagte er gegenüber ‚Vogue Australia‘: „Ich hatte eine völlig andere Erfahrung. Zunächst einmal habe ich im Januar angefangen. So ein London hatte ich vorher noch nie erlebt. Als wir ‚Saltburn‘ gedreht haben, war es dieser eine Sommer, in dem die Sonne die ganze Zeit schien. Ich hätte nicht erwartet, so aus dem Gleichgewicht zu geraten. Jeden Tag aufzuwachen – es ist so dunkel und so kalt. Ich glaube, ich war auf einem grundlegenden Niveau deprimiert.“

Elordi erzählte Robbie außerdem, dass er seine schauspielerischen Fähigkeiten infrage gestellt habe, als Fennell ihn bat, Heathcliff in dem Film – der lose auf Emily Brontës gleichnamigem Roman von 1847 basiert – zu spielen, weil er sich nicht sicher gewesen sei, ob er „gut genug“ sei, um die klassische Figur darzustellen. Er fügte hinzu: „Bei ‚Saltburn‘ konnte ich sein, wer immer ich wollte. Aber weil sie mich gebeten hatte, ‚Wuthering Heights‘ zu machen – sie schrieb mir einfach eine Nachricht und sagte: ‚Willst du das machen?‘ – war es das erste Mal, dass ich dachte: Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin.“

Trotz der „größten Zweifel“, die er „jemals“ bei einer Rolle gehabt habe, machte Elordi weiter, weil er Fennell nicht enttäuschen wollte. Er erklärte: „Denn ich liebe sie wirklich. Ich liebe sie wirklich sehr. Normalerweise denke ich nicht darüber nach, jemanden zu enttäuschen, und ich wollte sie wirklich nicht enttäuschen. Also bin ich in den ersten drei Wochen nach Hause gegangen und hatte wahrscheinlich die größten Zweifel, die ich je hatte.“