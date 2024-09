Musik Jade Thirlwall: Kollaboration mit Raye für ‚Midnight Cowboy‘

Jade Thirlwall - BBC Radio 1 Teen Awards 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2024, 14:10 Uhr

Die Sängerin hat sich für ihre neue Solo-Single mit dem Star zusammengetan.

Jade Thirlwall hat sich für ihre neue Solo-Single ‚Midnight Cowboy‘ mit Raye zusammengetan.

Die Little-Mix-Sängerin wird nach ihrem Debüt-Track Angel Of My Dreams einen weiteren „basslastigen“ Song herausbringen, auf dem sie rappt.

Und jetzt ist bekanntgegeben worden, dass Jade den mit einem BRIT Award ausgezeichneten Star engagiert hat, um ihr beim Schreiben des neuen Songs zu helfen. Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Wie ‚Angel Of My Dreams‘ ist ‚Midnight Cowboy‘ ein Bass-lastiges Biest von einem Track. Raye hatte ihr am Anfang des Jahres zusammen mit Jonah Christian, der mit Künstlern wie Cardi B und Normani gearbeitet hat, beim Schreiben des Songs geholfen.“ Der neue Song wird in der nächsten Woche veröffentlicht werden. Unterdessen hatte der 31-jährige Popstar vor kurzem zugegeben, dass sie ihre „beste Musik“ schrieb, als sie damit aufhörte, sich darum zu kümmern, einen viralen Hit zu schreiben. Bei der Promotion von ‚Angel Of My Dreams‘, das ein Sample von Sandie Shaws Eurovision-Songs ‚Puppet On A String‘ enthält, gestand Thirlwall, dass die Arbeit an ihren Tracks viel einfacher wurde, als sie damit aufhörte, zu versuchen, den perfekten Song fürs Radio oder TikTok aufzunehmen.