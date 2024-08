Stars Jamelia fühlt sich nach „katastrophaler“ Trennung bereit für eine neue Liebe

Jamelia

Bang Showbiz | 12.08.2024, 16:00 Uhr

Jamelia verriet, dass sie sich endlich „der großen Liebe würdig“ fühle, nachdem sie nach einer „katastrophalen“ Trennung alleinstehend und schwanger war.

Der Popstar hatte sich im Jahr 2022 von ihrem Partner getrennt, dessen Namen sie nie nannte, als sie mit ihrer vierten Tochter im vierten Monat schwanger war.

Die Musikerin zog ihre Mädchen alleine groß und erzählte, dass sie heute wieder bereit dazu sei, nach einer neuen Liebe zu suchen. Jamelia erklärte in einem Gespräch gegenüber dem ‚OK!‘-Magazin: „Ich bin zweieinhalb Jahre lang alleinstehend gewesen und meine letzte Beziehung endete katastrophal. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich echt glücklich bin, ich habe mich von dieser Erfahrung erholt und dachte mir: ‚Ich würde gerne wieder ein Date haben!‘ …“ Der Star meldete sich daraufhin für die ‚Celebs Go Dating‘-Reality-TV-Show an und fügte hinzu: „Mir ist klargeworden, dass ich mich für Männer entschied wie das kleine Mädchen, das nicht von seinem Vater abgeholt wurde, so viele Dinge waren mit meiner Kindheit verknüpft. Ich bin darüber hinweg und weiß, dass ich einer großen Liebe würdig bin. Die [Dating-Experten] veränderten mein Leben. Meine Ex-Freunde könnten es heute nicht einmal mehr schaffen, mit mir zu reden!” Die Sängerin sprach zuvor offen darüber, dass sie nach ihrer Trennung zunächst das Gefühl hatte, dass ihr Leben “vorbei” sei.