Stars James-Bond-Favorit Josh O’Connor soll sich selbst aus dem Rennen genommen haben

Josh OConnor - SAG Awards - Jan 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 19:00 Uhr

Josh O’Connor soll ursprünglich als Favorit für die Rolle des James Bond gegolten haben, sich letztlich aber selbst aus dem Auswahlverfahren zurückgezogen haben.

Der durch ‚The Crown‘ bekannte Schauspieler gehörte Berichten zufolge zu den aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig, bevor Robert Pattinson am Montag (16. November) offiziell als neuer 007 vorgestellt wurde.

Wie Hollywood-Insider Matthew Belloni in seinem ‚Puck‘-Newsletter berichtete, soll O’Connor insbesondere bei Regisseur Denis Villeneuve hoch im Kurs gestanden haben. Der Schauspieler sei „tatsächlich schon früh ein Favorit von Regisseur Denis Villeneuve gewesen“, schrieb Belloni. Seine Chancen hätten zeitweise als so gut gegolten, dass mehrere Insider davon ausgegangen seien, die Rolle sei quasi schon besetzt. Allerdings habe O’Connor von Beginn an Zweifel gehabt, ob er die langfristigen Verpflichtungen und die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich nehmen wolle, die mit der Rolle des berühmten Geheimagenten verbunden sind. „Aber O’Connor hatte von Anfang an Vorbehalte gegenüber dem Ballast, der mit dieser Rolle verbunden ist“, erklärte Belloni. Nach seiner Einladung zum Vorsprechen soll der Schauspieler mehrfach zwischen einer Teilnahme und einem Rückzug geschwankt haben. Schließlich habe er sich entschieden, nicht an den Probeaufnahmen teilzunehmen. „Kurz darauf nahm er sich selbst aus dem Rennen“, berichtete Belloni. Dieser Schritt sei zeitlich mit dem zunehmenden Interesse der Filmemacher an Pattinson zusammengefallen.

Zuvor hatten andere Berichte noch darauf hingedeutet, dass O’Connor bereits für die Rolle ausgewählt worden sei. Die Zeitung ‚The Sun‘ berichtete, dass ein Schauspielkollege des 007-Kandidaten die vermeintliche Neuigkeit nach einigen Gläsern Bier in einem Londoner Pub ausgeplaudert habe. O’Connor hatte zuvor in dem Theaterstück ‚Golden Boy‘ am Almeida Theatre im nordlondoner Stadtteil Islington mitgespielt. Einem Bericht zufolge soll ein Mitglied der Besetzung im Pub The French House im Stadtteil Soho behauptet haben, O’Connor werde der nächste James Bond. Eine Besucherin erklärte gegenüber ‚The Sun‘, sie sei dort zufällig mit einem der Schauspielkollegen ins Gespräch gekommen. „Wie aus dem Nichts und nach ein paar Gläsern Lagerbier platzte die Person damit heraus, dass Josh der nächste James Bond sei“, berichtete sie. Als die Quelle die Behauptung als reine Spekulation abgetan habe, habe die betreffende Person darauf bestanden, dass die Entscheidung bereits gefallen sei. O’Connor soll seinen Theaterkollegen angeblich nach der letzten Vorstellung von ‚Golden Boy‘ an Halloween bei einer gemeinsamen Feier erzählt haben, dass er die Rolle bekommen habe. Diese Behauptung wurde jedoch nie offiziell bestätigt.

Neben O’Connor sollen auch ‚Slow Horses‘-Darsteller Jack Lowden und Callum Turner die letzten Runden des Auswahlverfahrens erreicht haben. Nicholas Hoult wurde Berichten zufolge ebenfalls in einer späteren Phase neben Pattinson in Betracht gezogen. Letztlich fiel die Wahl auf den ‚The Batman‘-Star, der sich nach seiner offiziellen Vorstellung begeistert zeigte. „Zu sagen, dass diese Rolle ein wahr gewordener Traum ist, wäre eine Untertreibung“, erklärte Pattinson. Er freue sich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Kreativteam und die bevorstehenden Dreharbeiten.