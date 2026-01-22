Stars James Cameron: Neues Leben in Neuseeland

James Cameron and Suzy Amis Cameron attend the European Premiere of Avatar Fire and Ash - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 09:00 Uhr

James Cameron ist mit seiner Familie dauerhaft nach Neuseeland gezogen, weil das Land besser mit der COVID-19-Pandemie umgegangen ist als die USA.

Der 71-jährige renommierte Filmregisseur verliebte sich bei seinem ersten Besuch 1994 in das Inselreich und seine Bewohner und kaufte dort 2011 eine Farm, um einen Großteil seiner Zeit zwischen Südkalifornien und Neuseeland „hin und her pendelnd“ verbringen zu können.

In einem Interview in der Sendung ‚In Depth with Graham Bensinger‘ sagte Cameron, der seit 2000 mit der ehemaligen Schauspielerin und Model Suzy Amis Cameron (64) verheiratet ist: „Ich habe mir selbst ein Versprechen gegeben: ‚Eines Tages werde ich hier leben.‘ Als Suzy und ich uns zum ersten Mal ernsthaft näherkamen, sagte sie: ‚Gut, kein Problem.‘ Sie war dabei.“

Cameron, der drei Töchter hat, Claire (23), Quinn (21) und Elizabeth (18), sagte, dass er und Suzy sich während ihres Aufenthalts in den USA Immobilien angesehen hätten, aber sie beschlossen, während der Pandemie im August 2020 als Familie ihre Sachen zu packen und wegzuziehen, während er noch an ‚Avatar: The Way of Water‘ (2022) arbeitete. Er sagte: „Jetzt, später, haben wir Kinder, wir haben eine Familie, wir haben Wurzeln in Malibu und Santa Barbara, dieses Gespräch musste leicht abgeändert werden, aber wir haben gesagt, nach Avatar wollen wir das verwirklichen.“

Cameron, der auch Blockbuster wie ‚Titanic‘ (1997) und ‚Aliens‘ (1986) gedreht hat, sagte, dass „Neuseeland das Virus zweimal vollständig eliminiert hatte“, bevor es „ein drittes Mal in mutierter Form auftrat und sich durchsetzte“. Er fügte hinzu: „Aber glücklicherweise hatten sie bereits eine Impfquote von 98 Prozent. Deshalb liebe ich Neuseeland.“