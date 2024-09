Stars Jamie Foxx: Er wird über seinen Gesundheitszustand sprechen

Jamie Foxx at the Creed III European Premiere Feb 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2024, 10:00 Uhr

Jamie Foxx wird seinen schweren medizinischen Notfall ansprechen, wenn er auf der Bühne von ‘One More Chance: An Evening with Jamie Foxx‘.

Im April 2023 wurde der 56-jährige Schauspieler ins Krankenhaus gebracht, nachdem er während der Arbeit an dem Netflix-Film ‘Back in Action’ eine „medizinische Komplikation“ erlitten hatte, die die Produktion stoppte. Kürzlich äußerte er sich zu dem Vorfall, ging aber nicht näher darauf ein, warum er im Krankenhaus gelandet war. In einem Video, das auf X gepostet wurde, teilte er lediglich mit, dass er eine „Kortison-Spritze“ bekommen habe und dass der Arzt ihm gesagt habe, „dass da oben etwas los ist“.

In der neuen Comedy-Show, die am 3., 4. und 5. Oktober in Atlanta, Georgia, stattfindet, wird er jedoch ausführlicher über die beängstigende Tortur sprechen. In einer Beschreibung der Show, die auf seiner Instagram-Seite gepostet wurde, heißt es: „Erleben Sie mit uns eine unvergessliche Ein-Mann-Show, in der Jamie Foxx auf der Bühne von seiner Reise durch eine schwere gesundheitliche Krise erzählt, voller Humor, Herz und Inspiration. Erleben Sie Jamie Foxx wie nie zuvor in dieser intimen und fesselnden Performance, in der er von seinen Kämpfen, Triumphen und allem, was dazwischen liegt, erzählt. Machen Sie sich bereit für einen Abend voller Lachen, Nachdenken und echter Verbundenheit.“