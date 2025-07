Film Taika Waititi führt Regie beim neuen Judge Dredd-Film

Taika Waititi attends 'Thor Love and Thunder' Premier London July 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2025, 11:00 Uhr

Der Regisseur inszeniert einen neuen Streifen um den beliebten britischen Comic-Helden.

Taika Waititi wird einen neuen Judge Dredd-Film inszenieren.

Der ‚Thor: Ragnarok‘-Regisseur wurde laut ‚The Hollywood Reporter‘ für die Umsetzung eines neuen Films rund um den beliebten britischen Comic-Helden verpflichtet. Das Drehbuch soll von Drew Pearce stammen, der bereits Action-Filme wie ‚The Fall Guy‘ und ‚Mission: Impossible – Rogue Nation‘ geschrieben hat. Insider berichten, dass Waititi und Pearce befreundet sind, beide mit den Dredd-Comics aufgewachsen sind und seit Jahren nach einem passenden Projekt gesucht haben, um gemeinsam daran zu arbeiten.

Judge Dredd wurde Ende der 1970er Jahre von Autor John Wagner und Zeichner Carlos Ezquerra erschaffen und erschien erstmals in der britischen Comic-Anthologie ‚2000 AD‘. Dredd ist ein Polizist in der düsteren Zukunftsmetropole Mega-City One und hat dort die Macht, Richter, Geschworener und Henker zugleich zu sein. Die Figur und die Geschichten um sie herum sind eine satirische Überzeichnung eines Justizsystems, das bis ins Extreme getrieben wurde.

Dredd entwickelte sich rasch zu einer Kultfigur, die in zahlreichen weiteren Comicstrips, Videospielen, Brettspielen, Büchern und sogar auf britischen Briefmarken auftauchte. Insgesamt sollen über 100.000 Comics und Graphic Novels mit der Figur verkauft worden sein.

Bereits 1995 kam eine Hollywood-Verfilmung mit Action-Star Sylvester Stallone in der Hauptrolle in die Kinos – der Film wurde jedoch von Kritikern verrissen. 2012 folgte eine Neuauflage mit Karl Urban und einem Drehbuch von ’28 Days Later‘-Drehbuchautor Alex Garland, die deutlich positiver aufgenommen wurde.

Details zur Handlung des neuen Films sind bislang noch nicht bekannt, allerdings soll sich die Neuverfilmung stärker an den Original-Comics orientieren als an bisherigen Kinoadaptionen. Dabei wolle man vor allem auf Worldbuilding und dunklen Humor setzen. Geplant ist ein unterhaltsamer Science-Fiction-Blockbuster, der den Startschuss für ein größeres Dredd-Universum geben könnte – mit weiteren Filmen und Serien auf verschiedenen Plattformen.