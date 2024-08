Stars Jane Fonda: Sorge um JLo

Bang Showbiz | 23.08.2024, 12:58 Uhr

Die Schauspielerin äußerte bereits Jahre vor der Trennung Bedenken über die Beziehung zu Ben Affleck.

Jane Fonda äußerte bereits zwei Jahre vor der Trennung Bedenken über die Beziehung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck.

Die 86-jährige Schauspielerin ist seit geraumer Zeit gut mit der Sängerin befreundet und stellt für JLo Berichten zufolge eine Art Mentorin dar. Nachdem die ‚On The Floor‘-Interpretin am Dienstag (20. August) offiziell die Scheidung von Ben eingereicht hatte, tauchten vermehrt Ausschnitte aus Jens zwei Jahre alter Doku ‚The Greatest Love Story Never Told‘ auf, in denen Fonda ihre Bedenken über die Partnerschaft äußert. Zwar betont die ‚Grace Frankie‘-Darstellerin in dem Clip, dass sie sich „wirklich, wirklich, wirklich“, wünsche, dass die Beziehung funktioniert und von Erfolg gekrönt sei. Dennoch warnte sie: „Es sieht so aus als würdest du einfach versuchen dir etwas zu beweisen, statt das Ganze zu erleben. Sieh mal, fast jedes Foto von euch zeigt euch beim Küssen oder bei einer Umarmung.“

JLos Antwort darauf fiel knapp aus: „So leben wir eben unser Leben.“ Fonda ließ jedoch nicht locker und erklärte, dass es ihr Sorgen bereite, dass ihre jüngere Freundin womöglich erneut mit einer knallharten Trennung rechnen müsse. Schlagzeilen über den „unglücklichen Ben“ stießen der oscarprämierten Schauspielerin ebenfalls sauer auf. Doch Jennifer wollte es nicht wahrhaben und erklärte, dass Ben schlichtweg ein „Symbol für den bedrängten Mann“ sei.