Stars Jennie Garth spricht über tragische Fehlgeburten

Jennie Garth - Famous - New York - August 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2024, 09:40 Uhr

Die Schauspielerin und ihr Mann waren "bereit" für ein gemeinsames Kind - doch das Schicksal wollte es anders.

Jennie Garth erlitt zwei aufeinanderfolgende Fehlgeburten, nachdem sie ihren Mann Dave Abrams geheiratet hatte.

Die ‚Beverly Hills, 90210‘-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Mann Peter Facinelli die Töchter Luca (27), Lola (21) und Fiona (18) hat, heiratete Dave im Jahr 2015 und enthüllt nun, dass sie direkt nach der Hochzeit zwei Kinder verlor.

In ihrem iHeart-Podcast ‚I Choose Me with Jennie Garth‘ sagte die 52-Jährige im Gespräch mit ihrem Mann: „Das ist ein ziemlich verletzliches Thema, und ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du offen dafür bist, darüber zu sprechen. Denn ich glaube, es könnte einigen Leuten helfen. An welchem Punkt in unserer Beziehung haben wir angefangen, darüber zu sprechen, dass wir vielleicht gemeinsame Kinder haben wollen?“

Daraufhin erwiderte Dave: „Nun, wenn ihr euch daran erinnert, wir haben am 11. Juli geheiratet und wurden noch im selben Monat schwanger.“ Der 43-Jährige fügt hinzu: „Wir waren bereit. Und dann dauerte es fast vier Monate. Und dann haben wir es erfahren. Ja, wir fanden heraus, dass es keinen Herzschlag gab.“

Jennie erzählte über den schwierigen Moment: „Ich glaube, ich erinnere mich, dass sie sagten, wir könnten einfach abwarten und die Natur ihren Lauf nehmen lassen, oder wir könnten den Eingriff vornehmen lassen. Und wir haben uns für den Eingriff entschieden, weil es einfach zu viel für mich war, ein Baby auszutragen, das [tot] war.“

Doch das Paar musste einen weiteren Schicksalsschlag verkraften. „Bei dieser [Fehlgeburt] war es nur so, dass man erfuhr, dass man schwanger war. Und dann war das nur eineinhalb Monate“, schilderte Dave. „Ich glaube, der Arzt meinte damals: ‚Na ja, es wird sowieso nicht gesund sein’… Zu diesem Zeitpunkt hatte es definitiv einen emotionalen Tribut gefordert, und wir wussten nicht, wie wir das damals kommunizieren sollten. Also haben wir es einfach beendet.“