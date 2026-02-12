Stars Jennifer Garners Tanzhintergrund half bei Actionszenen

Jennifer Garner griff in ‚The Last Thing He Told Me‘ auf ihren Tanzhintergrund zurück.

Die 53-jährige Schauspielerin spielt Hannah Hall in der Mystery-Thriller-Serie und ist der Meinung, dass ihr tänzerischer Hintergrund ihr dabei geholfen habe, einige Actionszenen zu drehen. Die Hollywood-Darstellerin, die Erfahrung im Ballett hatte, bevor sie ihren Fokus auf die Schauspielerei verlagerte, sagte gegenüber ‚Extra‘: „Man nimmt diese Körperlichkeit und alles, was man in den Tanz gesteckt hat. Es ist, als würde man es mit einer Szene verbinden, und die Einsätze der Szene sind so hoch, dass man seinen ganzen Körper einsetzen muss, um sie zu bewältigen – und genau das liebe ich an einer Kampfszene.“ Trotzdem gab Jennifer zu, dass die körperliche Natur ihrer Rolle ihren Tribut forderte. Die Schauspielerin sagte: „Ja, man ist voller blauer Flecken, aber im positiven Sinne.“

Unterdessen verriet Jennifer zuvor, dass sie 2024 auf der San Diego Comic-Con mehr als eine Stunde in einem Aufzug feststeckte. Über soziale Medien gestand die Schauspielerin, dass sie während der Veranstaltung über eine Stunde lang auf ihre Rettung warten musste. Jennifer erklärte auf Instagram: „Hey Leute, wir stecken hier in diesem Aufzug fest – ich könnte jetzt einen Wolverine gebrauchen, ich könnte einen Deadpool gebrauchen. Irgendjemanden! Wir suchen nach einer Treppe. Okay, danke, dass wir hier sein dürfen. Meine erste Comic-Con!“

Jennifer nahm zum ersten Mal an der Veranstaltung teil, nachdem sie im Superheldenfilm ‚Deadpool und Wolverine‘ mitgespielt hatte. In einem ihrer Instagram-Updates scherzte Jennifer zudem über ihr eigenes Missgeschick, während sie auf ihre Rettung wartete. Die Schauspielerin, die früher mit Filmstar Ben Affleck verheiratet war, sagte: „Ich bin total verschwitzt und müsste mal abtupfen. ‚Schneidet nicht das blaue Kabel durch‘ – das hören wir hier. Ich glaube, ich habe mal in einer Folge von ‚The Office‘ oder ‚Brooklyn Nine-Nine‘ oder so gehört, dass man sich hinsetzen soll, also sitzen wir jetzt.“