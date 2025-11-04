Film Jennifer Lawrence hatte nie das Gefühl, dass David O. Russell sie ‚herabwürdigte oder anschrie‘

Die Hollywood-Darstellerin verteidigt den Regisseur, mit dem sie bereits an drei Filmen gearbeitet hat.

Jennifer Lawrence nimmt Regisseur David O. Russell in Schutz.

Die Schauspielerin arbeitete mit dem Filmemacher an drei Projekten: ‚Silver Linings‘ (2012), ‚American Hustle‘ (2013) und ‚Joy – Alles außer gewöhnlich‘ (2015). Für alle drei Filme erhielt sie eine Oscar-Nominierung. Für ihre Rolle in ‚Silver Linings‘ wurde die 35-Jährige als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Nun betonte sie, dass sie nie ein Problem mit der Art gehabt habe, wie O. Russell am Set mit seinen Stars umging. „Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das bei David einfach seine Art war, direkt zu kommunizieren – ohne Bulls**t“, erklärte Jennifer im Podcast ‚The Interview‘. „Ich hatte nie das Gefühl, dass er mich herabwürdigte oder anschrie. Wenn ihm etwas nicht gefiel, sagte er einfach: ‚Das war schrecklich. Sah sch***e aus. Mach’s besser.'“

Diese Gespräche seien immer sehr „hilfreich“ gewesen. „Warum? Keine Ahnung. ‚Langsamer! Nicht so laut!'“, erinnerte sich die ‚Red Sparrow‘-Darstellerin zurück. Sie sei kein „empfindlicher“ Mensch. „Ich weiß gar nicht, wie man in dieser Branche empfindlich sein kann“, betonte sie.

Ihre ‚American Hustle‘-Kollegin Amy Adams hatte zuvor enthüllt, dass der Regisseur sie am Set zum Weinen brachte. Jennifer fragte sich, ob er sie vielleicht unterschiedlich behandelte. „Vielleicht war er härter zu [Amy Adams] als zu mir … Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, natürlich bin ich sensibel. Ich bin wirklich sensibel. Ich weiß es nicht“, zeigte sie sich überfragt.

Amy Adams hatte 2016 in einem Interview mit dem ‚GQ‘-Magazin über ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu ‚American Hustle‘ gesprochen. „Jennifer [Lawrence] lässt sowas einfach nicht an sich heran. Sie ist wie Teflon. Und ich bin kein Teflon. Aber ich mag es auch nicht, wenn andere schlecht behandelt werden. Das ist für mich nicht in Ordnung“, sagte die Schauspielerin damals. Sie sei am Set „an den meisten“ Tagen „am Boden zerstört“ gewesen.