Film Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson kehren für Prequel-Film ‚Sunrise on the Reaping‘ ins ‚Tribute von Panem‘-Franchise zurück

Jennifer Lawrence - Avalon - 2012 - The Hunger Games BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Schauspieler werden wieder in ihren Rollen als Katniss Everdeen und Peeta Mellark zu sehen sein.

Fans von ‚Die Tribute von Panem‘ dürfen sich über eine Rückkehr von Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson im Prequel-Film ‚Sunrise on the Reaping‘ freuen.

Das Duo soll erneut in die Rollen von Katniss Everdeen und Peeta Mellark schlüpfen. Noch ist unklar, wie Lawrence und Hutcherson zurückkehren werden, aber Leser der Romane von Suzanne Collins wissen, dass ihre Figuren im Epilog gemeinsam mit Haymitch Abernathy (Joseph Zada) auftauchen. Der Film soll im November 2026 erscheinen.

‚Die Tribute von Panem – Sunrise On The Reaping‘ basiert auf dem neuesten Buch von Collins und spielt während der 50. Hungerspiele – 24 Jahre bevor Katniss und Peeta selbst als Tribute für Distrikt 12 in die Arena geschickt wurden. Die Geschichte konzentriert sich auf Haymitchs Erlebnisse – in den Originalfilmen übernahm die Rolle Woody Harrelson –, als er mit 16 Jahren an den Spielen teilnahm. Der Film wird erneut von Francis Lawrence inszeniert, der bereits vier Teile des dystopischen Sci-Fi-Franchise gedreht hat. Außerdem gehören unter anderem Elle Fanning, Ralph Fiennes und Kieran Culkin zum Cast.

Josh Hutcherson hatte erst kürzlich angedeutet, dass er gerne mit seinen Co-Stars ins ‚Tribute von Panem‘-Universum zurückkehren würde. Der 33-Jährige verriet gegenüber ‚Variety‘: „Ich würde liebend gerne wieder mit Francis, mit Jen, mit Liam [Hemsworth], mit Woody am Set stehen. Man müsste mich überhaupt nicht überreden. Ich wäre sofort dabei.“ Auf Nachfrage ergänzte er: „Das wäre ein wahr gewordener Traum. Werden Träume wahr? Manchmal. Manchmal nicht. Manchmal doch.“

Auch Jennifer Lawrence hatte zuvor enthüllt, dass sie sich über jede Gelegenheit freuen würde, als Katniss zurückzukehren. In einem Interview mit ‚Variety‘ verriet die Schauspielerin 2023: „Oh mein Gott – total! Wenn Katniss irgendwann wieder in mein Leben zurückkommen könnte, zu 100 Prozent. Meine Produzentin hat sich gleich ans Herz gefasst.“