Stars Jennifer Lopez fühlt sich wie ein ‚Blitzableiter für schöne Dinge und viel Negativität‘

Jennifer Lopez - Unstoppable screening LA Dec 15 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 09:00 Uhr

Jennifer Lopez hat sich oft wie ein „Blitzableiter für schöne Dinge und viel Negativität“ gefühlt.

Die 56-jährige Künstlerin sprach offen darüber, wie schwierig es für sie sei, negative Kommentare über ihr Privatleben zu ignorieren und stattdessen sicherzustellen, dass sich die Menschen auf ihre Arbeit konzentrieren. Sie sagte der ‚Los Angeles Times‘ bei der Veranstaltung ‚The Envelope 2025 Oscar Actresses Roundtable‘: „Von Anfang an war ich aus irgendeinem Grund ein Blitzableiter für schöne Dinge und für sehr viel Negativität. Und das ist schwer, weil man sich sagt: ‚Diese Leute verstehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Sie verstehen mich nicht.‘ Und dann plötzlich tun sie es. Und dann wieder nicht.“

JLo, die mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony die 17-jährigen Zwillinge Max und Emme hat, schloss ihre Scheidung von Ben Affleck vor fast einem Jahr ab. Das Paar hatte seine Beziehung 2021 wieder aufleben lassen, 17 Jahre nachdem es seine erste Verlobung gelöst hatte. Die ‚Kiss of the Spider Woman‘-Darstellerin gab derweil zu, dass sie sich schon von klein auf selbst bestärkt habe. Sie ergänzte: „Schon als ich sehr jung war, habe ich mir immer gesagt: ‚Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein guter Mensch. Ich weiß, was ich tue. Die Leute würden mich nicht engagieren, wenn ich nicht gut in dem wäre, was ich mache.‘ Ich habe mich immer selbst bestärkt und bin mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben.“

Dabei verwies sie auf ihre „großartigen“ Eltern, die ihr ein starkes Selbstbewusstsein vermittelt hätten. Jennifer nahm an dem umfangreichen Gespräch gemeinsam mit Gwyneth Paltrow, Emily Blunt, Elle Fanning, Tessa Thompson und Sydney Sweeney teil. Sydney betonte dabei, dass die Negativität „nur äußeres Rauschen“ sei, das „irgendwie verschwindet“, sobald sie das Set betritt. JLo fügte hinzu: „Und was Sydney gesagt hat – ich musste das Rauschen ausblenden, damit ich abends den Kopf aufs Kissen legen und sagen kann: ‚Ich habe heute gut gearbeitet. Ich war ein guter Mensch. Ich war freundlich zu den Leuten. Ich habe sehr hart gearbeitet. Ich bin eine gute Mutter.‘ Das hat mir immer geholfen.“