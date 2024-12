Nach den Weihnachtsfeiertagen Jennifer Lopez und Kevin Costner treffen sich im Luxus-Skiort Aspen

Jennifer Lopez und Kevin Costner am 27. Dezember 2024 in Aspen. (dam/spot)

SpotOn News | 29.12.2024, 13:49 Uhr

In diesem Jahr feierte Jennifer Lopez ihr erstes Weihnachtsfest nach der Trennung von ihrem Ehemann Ben Affleck - und zwar in dem Promi-Hotspot Aspen. Neben der Sängerin weilte auch der Schauspieler Kevin Costner während der Feiertage in dem Skigebiet. Die beiden wurden sogar gemeinsam gesichtet.

Die Superstars Jennifer Lopez (55) und Kevin Costner (69) genießen beide ihre Weihnachtsferien in Aspen – und teilweise sogar gemeinsam. Wie aktuelle Bilder zeigen, wurden die beiden Schauspieler in einem Geschäft für Westernkleidung abgelichtet. Gekleidet in einem dunklen Rollkragenpullover und einer schwarzen Hose machte die Sängerin einen entspannten Eindruck. Aber auch Costner, der einen dunklen Pulli und beigefarbenen Schal trug, wirkte ausgelassen. Nach den Angaben des US-Mediums "TMZ" wurden Lopez und Costner von ihrem Manager Benny Medina (66) und Freundinnen begleitet.

Sie sind nicht die einzigen Megastars in dem Luxus-Skiort

Dass Lopez das diesjährige Weihnachtsfest in dem Skigebiet verbracht hatte, teilte sie bereits auf ihrem Instagram-Account: Wie auf den Bildern zu sehen ist, genoss die Sängerin mit ihrer Tochter Emme (16), ihrer jüngeren Schwester Lynda Lopez (53) und deren Tochter Lucie (16) die Feiertage. Ob Emmes Zwillingsbruder Max (16) mit in die Berge gefahren war, ist nicht bekannt. Auf den Bildern, die seine berühmte Mutter gepostet hatte, ist er nicht zu sehen.

Ob sich Lopez und Costner zufällig getroffen haben, ist öffentlich nicht bekannt. Dennoch scheint das Aufeinandertreffen nicht ungewöhnlich, denn auch andere Megastars verbringen die Weihnachtsferien in dem Promi-Hotspot – so auch Heidi Klum (51) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (35). Wie den zahlreichen Posts auf ihrem Instagram-Account zu entnehmen ist, waren Klums Kinder, sowie Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) und Aris Rachevsky (21), der Freund von Leni Klum (20), mit von der Partie.

Auch die Schauspielerin Kate Hudson (45) weilte mit ihren Liebsten zu Weihnachten in Aspen. Laut "Hello!" besitzen ihre Mutter Goldie Hawn (79) und deren Partner Kurt Russell (73) seit 1983 ein Haus in den Bergen. Aber auch Mariah Carey (55) zog es in den Nobel-Skiort. Wie auf den Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Profil zu sehen ist, feierte sie gemeinsam mit ihren Zwillingen Moroccan (13) und Monroe (13).