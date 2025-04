Stars Jeremy Renner erlebt ‚Ausrutscher‘-Moment, der sein Leben für immer veränderte

Jeremy Renner - Red Sea International Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2025, 11:00 Uhr

Jeremy Renner hat einen „Ausrutscher“ für seinen schrecklichen Unfall mit dem Schneepflug verantwortlich gemacht, der sein Leben „für immer“ veränderte.

Der 54-jährige Schauspieler wäre fast gestorben, als er im Januar 2023 von dem Fahrzeug überrollt wurde, nachdem er aus dem Fahrerhaus gesprungen war, um seinen Neffen Alex zu retten. Nun hat Jeremy verraten, dass ein „Sekundenbruchteil“ den Unfall hätte verhindern können.

In seinem neuen Buch ‚My Next Breath: A Memoir‘ schrieb der Schauspieler: „Ich habe weder die Feststellbremse angezogen noch die Stahlketten ausgekuppelt. In diesem Moment – einem unschuldigen, kritischen, lebensverändernden Moment – sollte dieser winzige, aber monumentale Ausrutscher den Lauf meines Lebens für immer verändern.“ Er fügte hinzu, was dann geschah: „Meine Füße verloren den Halt auf den beweglichen Schienen, und ich schaffte es nie bis zur Kabine. Ich taumelte heftig nach vorne, außer Kontrolle. In diesem Bruchteil einer Sekunde wurde ich mit fuchtelnden Armen von den sich drehenden Metallschienen geschleudert.“ Er beschreibt weiter, wie er auf dem harten Boden aufschlug und sein Schädel bei dem Unfall aufbrach. „Es gab schreckliche knirschende Geräusche, als 14.000 Pfund Maschinen aus verzinktem Stahl langsam, unaufhaltsam und monoton über meinen Körper fuhren. Es war ein schrecklicher Soundtrack.“

Der ‚Mayor of Kingstown‘-Schauspieler brach sich 38 Knochen in seinem Körper, als er vom Schneepflug zerquetscht wurde. Obwohl er immer noch unter anhaltenden Beschwerden leidet, mache es ihm nichts aus, weil es „großartig“ sei, einfach am Leben zu sein. Er sagte dem ‚People‘-Magazin: „Meine geschwollenen Knöchel, mein Rücken, der immer wieder nach außen geht, oder mein Kiefer, der einfach nicht richtig zu beißen scheint, das ist eine großartige Erinnerung an eine Einstellung, die mich überhaupt erst hierher gebracht hat. Es ist großartig. Deshalb kann ich keinen schlechten Tag haben. Ich weiß, wie sich ein schlechter Tag anfühlt.“