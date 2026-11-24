Stars Jessica Alba muss Ex-Mann mehr als eine halbe Million Dollar zahlen

Jessica Alba attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 09:15 Uhr

Jessica Alba muss ihrem Ex-Mann mehr als eine halbe Million Dollar zahlen.

Für Jessica Alba hat die Scheidung von Cash Warren ein weiteres finanzielles Nachspiel.

Die Schauspielerin muss ihrem früheren Ehemann aufgrund einer neuen gerichtlichen Entscheidung mehr als eine halbe Million US-Dollar überweisen. Wie das US-Magazin ‚People‘ berichtet, beläuft sich die angeordnete Zahlung auf umgerechnet knapp 530.000 Euro. Die Entscheidung traf das Superior Court von Los Angeles County. Grundlage ist demnach eine Vereinbarung zur Gewinnbeteiligung, die mit Albas Unternehmen HonorBar Inc. zusammenhängt. Warren kann selbst entscheiden, ob er die gesamte Summe auf einmal erhalten oder das Geld in eine individuelle Altersvorsorge beziehungsweise einen anderen Rentenplan einzahlen lassen möchte. Für die Berechnung wurden Mittel aus Albas Vermögen mit Stand vom 30. Juni herangezogen. Bis zur endgültigen Auszahlung sollen mögliche Gewinne oder Verluste aus Geldanlagen berücksichtigt werden. Weitere finanzielle Ansprüche im Zusammenhang mit ihrem Unternehmen stehen Warren über den festgelegten Betrag hinaus offenbar nicht zu.

Jessica Alba und Cash Warren hatten sich 2004 bei den Dreharbeiten zum Film ‚Fantastic Four‘ kennengelernt. Vier Jahre später heirateten sie heimlich. Im Dezember 2024 trennten sich die beiden, im Januar 2025 reichte die Schauspielerin schließlich die Scheidung ein. Die Ehe wurde Anfang 2026 offiziell aufgelöst. Ihre Entscheidung hatte Alba zuvor öffentlich gemacht. Auf Instagram erklärte sie, dass sie sich schon seit Jahren in einem persönlichen Veränderungsprozess befinde, sowohl als Einzelperson als auch innerhalb ihrer Beziehung. „Ich bin stolz darauf, wie wir uns als Paar und während unserer Ehe in den vergangenen 20 Jahren weiterentwickelt haben. Jetzt ist es für uns an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und uns individuell weiterzuentwickeln“, schrieb sie damals. Zugleich betonte die Schauspielerin, dass sie und Warren einander weiterhin mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt begegnen wollten. „Wir werden für immer eine Familie bleiben. Unsere Kinder haben für uns oberste Priorität“, versicherte sie.

Bei der Scheidungsvereinbarung verzichteten beide auf gegenseitige Unterhaltszahlungen. Einen Ehevertrag hatten sie vor ihrer Hochzeit nicht abgeschlossen. Stattdessen wurde eine Abfindung für Warren in Höhe von insgesamt drei Millionen Dollar vereinbart. Das Geld soll in zwei steuerfreien Raten von jeweils 1,5 Millionen Dollar ausgezahlt werden: die erste 2026, die zweite im darauffolgenden Jahr. Außerdem soll Warren das gemeinsame Anwesen in Beverly Hills erhalten. Das Paar hatte die rund zehn Millionen Dollar teure Immobilie 2017 gekauft. Alba trägt inzwischen auch offiziell wieder ihren Geburtsnamen. Die drei gemeinsamen Kinder – Honor Marie (18), Haven Garner (15) und Hayes (8) – sollen weiterhin gemeinsam betreut werden. Für alle drei wurde ein gemeinsames Sorgerecht vereinbart.