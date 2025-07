Musik Jessie James Decker leidet an Mom Guilt

Jessie James Decker - Famous - Mamarazzi Event - NYC - October 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2025, 11:00 Uhr

Die US-Sängerin findet es nicht einfach, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.

Jessie James Decker hatte während ihrer Tourneen mit Schuldgefühlen zu kämpfen.

Die Country-Pop-Sängerin zieht mit ihrem Ehemann Eric Decker vier Kinder groß: Vivianne (11), Eric Jr. (9), Forrest (7) und Denver (17 Monate). In letzter Zeit hat sie sich vom Touren zurückgezogen, um sich stärker auf ihr Familienleben zu konzentrieren.

Auf die Frage, ob sie wieder touren wolle, antwortete die 37-Jährige auf Instagram: „Eines Tages. Ich habe in letzter Zeit mit vielen Emotionen zu kämpfen gehabt, weil ich das Touren und Singen liebe. Das ist das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe – die Leute vergessen oft, dass das mein Einstieg in dieses Business war.“ Bei der letzten Tour sei es ihr aber schwergefallen, ihre Kleinen zurückzulassen. „Da wusste ich, dass ich eine Pause brauche.“

Jessie ist entschlossen, bei wichtigen Meilensteinen im Leben ihrer Kinder präsent zu sein. Die Musikerin, die seit 2013 mit Eric verheiratet ist, erklärte: „Meine Kinder brauchen mich. Sie sind noch so klein und ich will nichts verpassen. Ich weiß, die Bühne wird immer da sein, wenn ich wieder bereit bin.“

Die ‚Flip My Hair‘-Interpretin hat bereits früher verraten, dass sie keine weiteren Kinder mehr bekommen möchte. „[Eric] ist sterilisiert – also, wenn ich doch noch schwanger werde, gehört das zu diesen zwei Prozent Wahrscheinlichkeitsfällen“, berichtete sie gegenüber dem ‚Us Weekly‘-Magazin.

Auch wenn die Sängerin kaum zum Schlafen kommt, genießt sie die Herausforderungen des Mutterseins. „Denver fängt gerade an zu laufen, was richtig schön ist. Wir schlafen zwar so gut wie gar nicht, aber es ist großartig, das alles noch einmal erleben zu dürfen. Es ist schön, dass die älteren Kinder nun dabei sind und mitbekommen, wie ihr kleiner Bruder aufwächst“, schwärmte sie.