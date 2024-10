Film Joaquin Phoenix: Er hätte fast Heath Ledgers Joker-Rolle bekommen

Joaquin Phoenix - September 2024 - Avalon - Joker Folie a Deux Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 11:00 Uhr

Joaquin Phoenix hätte fast den Joker in ‚The Dark Knight‘ gespielt.

Der 50-jährige Schauspieler wurde von Christopher Nolan gebeten, den Batman-Bösewicht in dem Film von 2008 zu spielen, lehnte die Rolle – die danach an den verstorbenen Heath Ledger ging – aber ab, da er das Gefühl hatte, dass er zu diesem Zeitpunkt „nicht bereit“ für eine solche Rolle war.

„Ich erinnere mich, dass ich mit Chris Nolan über ‚The Dark Knight‘ gesprochen habe und das aus irgendeinem Grund nicht passiert ist. Damals war ich noch nicht bereit“, verriet Phoenix jetzt dem ‚Tetragrammaton with Rick Rubin‘-Podcast. „Das ist eines dieser Dinge, bei denen man sich fragt: ‚Was steckt in mir, das das nicht tun wird?‘ Und es geht nicht um mich. Da ist noch etwas. Es gibt eine andere Person, die etwas tun wird… Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn wir Heath Ledgers Leistung in diesem Film nicht hätten.“ Der ‚Napoleon‘-Darsteller fügte hinzu: „Ich weiß nicht, ob Christopher Nolan zu mir kam und sagte: ‚Du bist definitiv die richtige Person.‘ Ich kann mich nicht mehr an den Kontext erinnern, in dem wir uns kennengelernt haben, aber ich weiß, dass wir uns kennengelernt haben. Ich hatte das Gefühl, dass ich das nicht tun sollte, aber vielleicht dachte er auch: ‚Er ist nicht der Mann.‘“

Phoenix durfte schließlich 2019 den Clown Prince of Crime in dem Todd Phillips-Film ‚Joker‘ spielen und gewann für seine Darstellung den Oscar als bester Hauptdarsteller. Aber Warner Bros.-Manager Jeff Goldstein gab zu, dass die Musical-Fortsetzung ‚Joker: Folie a Deux‘ beim Publikum nicht besonders gut ankam, nachdem sie an den Kinokassen gefloppt war, obwohl Lady Gaga als Harleen „Lee“ Quinzel zur Besetzung hinzukam. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Wall Street Journal‘ sagte Goldstein: „Der Film kam beim Publikum nicht so an, wie wir es wollten.“