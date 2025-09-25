Musik John Lennon ‚hasste‘, ein Beatle zu sein, sagt Sohn Sean Ono Lennon

John Lennon „hasste es am Ende, ein Beatle sein zu müssen“, so sein Sohn Sean Ono Lennon.

Der verstorbene Frontmann der legendären Liverpooler Band hatte nach der Trennung der ‚Yesterday‘-Hitmacher im Jahr 1970 genug davon, Teil der Pop-Maschinerie zu sein. Er wollte sich auf sein Leben als „radikaler Künstler und Aktivist“ konzentrieren – inspiriert von seiner Frau Yoko Ono.

Sean (49) betont jetzt jedoch, dass sein Vater – der 1980 im Alter von 40 Jahren vor seinem Wohnsitz The Dakota in New York City erschossen wurde – niemals seine Liebe zur Musik verloren habe. Er wurde nach der Zeit rund um die beiden One to One-Benefizkonzerte 1972 im Madison Square Garden in New York gefragt, die Lennons einzige Solo-Livekonzerte vor einem zahlenden Publikum nach dem Ende der Beatles markierten, und er widersprach der Vorstellung, sein Vater habe die Leidenschaft für Musik verloren. Im Gespräch mit Chris Hawkins auf ‚BBC Radio 6 Music‘ sagte er: „Ich denke, darüber gibt es ein bisschen einen Mythos. Ich habe nicht das Gefühl, dass er die Liebe zur Musik verloren hatte.“ Stattdessen habe er die Liebe zu einer bestimmten Art von Ruhm verloren. „Ich denke, er hatte die Liebe daran verloren, Teil einer Maschinerie, einer Pop-Maschine sein zu müssen, weißt du. Ich denke, das war – auch wenn er innerhalb dieses Rahmens immer rebellisch war – etwas, das er dennoch hasste, du weißt schon, ein Beatle sein zu müssen. Ich denke, er wollte wirklich davon wegkommen.“