Film Johnny Depp: Sein ‚Modi, Three Days on the Wing of Madness‘-Regiedebüt ist abgedreht

Johnny Depp - Andrea Bocelli Tribute - Italy - July 17th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 14:00 Uhr

Die DNA des Stars steckt in seinem Regiedebüt.

Johnny Depps „DNA steckt“ in seinem Regiedebüt ‚Modi, Three Days on the Wing of Madness‘.

Der 61-jährige ‚Edward mit den Scherenhänden‘-Schauspieler hat die Regie seines Films mit Riccardo Scamarcio in der Rolle des Künstlers des 20. Jahrhunderts Amedeo Modigliani beendet.

Der Produzent des Films, Barry Navidi, hat jetzt gegenüber ‚Variety‘ über Johnnys Engagement für das Projekt gesprochen und verriet: „Johnny hat sich darin verliebt. Seine DNA steckt in allen Teilen des Films.“ Der Filmproduzent fügte hinzu, dass er keine Skrupel gehabt habe, Johnny als Regisseur für das Projekt zu verpflichten, nachdem er vor kurzem rechtliche Probleme mit seiner Ex-Frau Amber Heard hatte. Depp hatte die Schauspielerin zuvor wegen Verleumdung verklagt, nachdem sie einen Meinungskommentar für die ‚Washington Post‘ geschrieben hatte, in dem sie behauptete, Opfer häuslicher Gewalt gewesen zu sein. Barry erzählte: „Er ist entlastet. Er hat den Fall gewonnen. Und in Wirklichkeit ist es egal, was alle anderen denken, denn er ist unschuldig und hat viele treue Freunde in Hollywood. Ich denke, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dieser Film vielleicht hilft und gleichzeitig Türen öffnet.“ ‚Modi, Three Days on the Wing of Madness‘ spielt im kriegszerstörten Paris des Jahres 1916 und folgt 72 turbulenten Stunden im Leben des Künstlers Modigliani, in denen er vor der Polizei flieht, Halluzinationen hat und dem amerikanischen Kunstsammler Maurice Gangnat begegnet, der vom 84-jährigen Al Pacino verkörpert wird.