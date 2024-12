Stars Joko Winterscheidt: Er stellt Podcast mit Sophie Passmann ein

Bang Showbiz | 20.12.2024, 14:00 Uhr

Joko Winterscheidt und Sophie Passmann stellen ihren Podcast ‚Sunset Club‘ schon wieder ein.

Nachdem das Moderations-Duo erst vor knapp zwei Jahren mit dem Format gestartet hatte, gehört es nun schon wieder der Vergangenheit an.

Die letzte Folge von ‚Sunset Club‘ ist nun erschienen und gleich zu Beginn der Episode verkündete Joko: „Es wird euch überraschen, es ist die letzte Folge ‚Sunset Club‘, da werde ich ja fast emotional, wenn ich das sage. Aus ganz vielerlei Gründen, und ich glaube, der beste und nachvollziehbarste Grund ist, dass wir eine sehr gute Zeit hatten und dass wir das als solche auch behalten wollen.“ Sophie ergänzte, dass Zeitmangel ausschlaggebend war: „Jede Woche gab es ein neues Gestöhne, weil wir gemerkt haben: ‚Wie findet man jetzt eigentlich diese Stunde in der Woche?‘ Irgendwann kippte das so, dass es nicht mehr die Ausnahme war, sondern die Regel.“ Joko stellte aber klar, dass zwischen ihnen alles gut sei: „Die meisten hören auf, da sie sich zerstritten haben. Das Gegenteil ist der Fall.“ Beide betonten ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit.

Der Podcast „Sunset Club“ von Joko Winterscheidt und Sophie Passmann startete am 12. Mai 2023 und veröffentlichte wöchentlich neue Episoden. Die letzte Folge erschien am 19. Dezember 2024, sodass der Podcast insgesamt etwa 19 Monate lang lief. In dieser Zeit wurden insgesamt 74 Episoden veröffentlicht.