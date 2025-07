Musik Vater der Jonas Brothers, Kevin Sr., kauft Rechte an Teilen des Musikkatalogs seiner Söhne Der Vater der Jonas Brothers hat die Rechte an Teilen des Backkatalogs seiner Söhne gekauft. Kevin Jonas Sr. hat mit seinen Söhnen Nick, Joe und Kevin einen Deal über seine eigene Talentagentur Jonas Group Entertainment Holdings abgeschlossen. Dieser verschafft ihm die Verlags- und Aufnahme-Rechte an den Alben ‚The Happiness Begins‘, ‚The Album‘ von 2023 sowie […]