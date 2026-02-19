Musik Jonny Greenwood gewährt Einblicke in Radioheads Tour und zukünftige Albumpläne

Jonny Greenwood - Radiohead gig Italy 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 14:00 Uhr

Der Radiohead-Star plaudert über die Tournee der britischen Rockband, die ihn selbst überrascht habe.

Jonny Greenwood zeigt sich „überrascht“, dass Radioheads letzte Tournee „tatsächlich stattgefunden hat“.

Die Band kehrte 2025 nach einer siebenjährigen Pause auf die Bühne zurück und spielte eine begrenzte Reihe von Konzerten in Europa – mit Stationen in Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin. Greenwood gab nun zu, dass er nicht sicher gewesen sei, ob die Tour überhaupt zustande kommen würde.

Im Interview mit der Zeitung ‚The Times‘ offenbarte der 54-Jährige: „Ich bin überrascht, dass die Tournee tatsächlich stattgefunden hat – und dass wir sie alle so sehr genossen haben.“ Wann die Band erneut auf Tour gehen wird, wisse er allerdings nicht, da Veranstaltungsorte lange im Voraus gebucht werden müssen. „Wenn wir eine weitere Tour machen wollten, müssten wir uns jetzt entscheiden – und selbst dann würde es noch 18 Monate dauern“, erklärte er.

Greenwood räumte zudem ein, dass es sich „seltsam“ angefühlt habe, bei den Konzerten keine neue Musik zu spielen. „Es war großartig, Songs wieder aufzugreifen, von denen wir immer dachten, dass sie gut sind – und festzustellen, dass inzwischen viele andere das genauso sehen“, erzählte er. „Und es war wirklich schön, wieder mit Thom Yorke zu spielen und ihm zuzuhören.“ Dass es keine neue Radiohead-Musik gab, erklärte er sich folgendermaßen: „Ich schätze, wir arbeiten derzeit alle an neuer Musik in anderen Projekten – dort fließt im Moment unsere kreative Energie hinein.“ Auf die Frage nach einem möglichen neuen Album antwortete Greenwood knapp: „Ich habe keine Ahnung.“

Der Künstler ist derzeit stark mit Filmmusik beschäftigt und für den Soundtrack zu ‚One Battle After Another‘ bei den kommenden Academy Awards für einen Oscar nominiert. Ob er zur Verleihung am 15. März nach Los Angeles reisen wird, ließ er offen. „Ich bin nicht sicher. Beim letzten Mal haben sie mich beiseitegenommen und gesagt: ‚Wir haben etwas für Sie.‘ Ich erwartete eine luxuriöse Geschenktüte. Stattdessen bekam ich eine Schokolade in Form eines Oscars“, plauderte er aus.