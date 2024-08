Stars Josh Hartnett: Erstes Treffen wie in Hollywood

Josh Hartnett - Tamsin Egerton - Famous - London - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 08:00 Uhr

Josh Hartnett und Tamsin Egerton lernten sich auf die „Hollywood-mäßigste Art und Weise“ kennen, die man sich vorstellen kann.

Der 46-jährige Schauspieler ist seit 2021 mit der 35-jährigen Schauspielerin verheiratet und Josh hat nun die Details verraten, wie sich ihre Liebesgeschichte entwickelt hat.

Der Schauspieler, der 2013 an der Seite seiner Frau in dem Abenteuerfilm ‚The Lovers‘ mitspielte, sagte dem ‚Interview‘-Magazin: „Wir haben uns auf die denkbar hollywood-mäßigste Art und Weise kennengelernt. Wir spielten Mann und Frau in dem schlechtesten Film, den jeder von uns je gemacht hat. Nichts für ungut, der Regisseur wird namenlos bleiben. Es ging einfach in der Postproduktion verloren.“

Josh und Tamsin waren zu dieser Zeit beide mit unterschiedlichen Leuten zusammen. Doch das Promi-Duo verliebte sich während des Shootings ineinander und begab sich anschließend gemeinsam auf einen „langen Roadtrip“ in die USA. Der Schauspieler, der jetzt mit seiner Familie in Großbritannien lebt, teilte mit: „Wir haben hier in London gedreht und beide hatten Lebensgefährten, und beide haben gemerkt, dass das nicht funktionieren würde, weil wir uns wirklich mochten. Also habe ich mich von meiner Freundin getrennt, sie hat sich von ihrem Freund getrennt. Und nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen waren, fingen wir an, miteinander auszugehen. Aber ich lebte in New York und sie in London, also machten wir ein paar Mal zusammen Urlaub. Dann kam sie in die Staaten und wir machten einen langen Roadtrip, bei dem sie meine Eltern traf und so ging es weiter. Und dann blieb sie bei mir und ich blieb bei ihr. Wir lebten die meiste Zeit zusammen zwischen den Häusern, und dann wurde sie schwanger und dann haben wir geheiratet.“