Stars Jude Law: Bedingung für ‚Liebe braucht keine Ferien‘-Rückkehr

Jude Law attends Netflix’s Black Rabbit NY Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 14:00 Uhr

Jude Law würde seine Rolle in ‚Liebe braucht keine Ferien‘ nur dann wieder aufnehmen, wenn Regisseurin Nancy Meyers dabei wäre.

Wie Meyers wusste auch der 52-jährige Schauspieler nichts von einer neuen Apple TV+-Miniserie, die auf dem romantischen Weihnachtsklassiker von 2006 basiert, und gibt zu, dass er keine Pläne hat, als Graham zurückzukehren.

Er sagte Craig Melvin in der ‚Today Show‘: „Weißt du, ich habe davon gehört. Ich weiß nichts darüber. Nichts, außer dass ich nicht glaube, dass ich dabei bin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Nancy hat mir geschrieben und gefragt: ‚Hast du davon gehört?‘, wörtlich.“ Law hat keine Ahnung, ob seine Figur in der Serie auftauchen wird. Auf die Frage, ob er die Rolle wieder übernehmen würde, betonte er: „Nancy Meyers müsste dabei sein. Sie war die Magie, die all das zusammengebracht hat.“ Die neue Serie wird von Krissie Ducker mit Unterstützung von Rob Delaney geschrieben und produziert. Derzeit sind noch keine Details zur Besetzung bekannt.

In dem beliebten Film tauschen zwei Frauen mit gebrochenem Herzen, Amanda (Cameron Diaz) und Iris (Kate Winslet), ihre Häuser und Leben, bevor sie sich in Graham bzw. Miles (Jack Black) verlieben. Meyers hat zuvor Gerüchte über eine Fortsetzung dementiert und kürzlich zugegeben, dass sie nie erwartet hätte, dass der Film zu einem zeitlosen Weihnachtsklassiker werden würde.