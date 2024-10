Stars Jude Law: Mutter wollte ihn vor Ruhm schützen

Jude Law - Opening Night - The Order - Green Carpet - 20th Zurich Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2024, 11:00 Uhr

Jude Laws Mutter versuchte, ihn vor dem Druck des Ruhms zu beschützen.

Der 51-jährige Schauspieler erlebte in den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren einen kometenhaften Aufstieg in Hollywood, als er in Filmen wie ‚Der talentierte Mr. Ripley‘ und ‚Road to Perdition‘ mitspielte. Jude erinnert sich aber auch noch gut daran, dass seine Mutter versuchte, ihn vor dem Rampenlicht zu schützen.

Der in London geborene Star sagte gegenüber ‚Variety‘: „Hier ist ein interessanter Einblick: Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Mutter, die etwas sagte, auf das ich heute zurückblicke. Sie sagte so etwas wie, dass sie ‚mich jetzt teilen‘ müsse. Und ich glaube, was sie damit meinte, war, dass die Leute plötzlich wussten, wer ich war, und sich an sie wandten. Sie hatte das Gefühl, dass es einen Verlust an Privatsphäre und Intimität gab, der geschützt werden musste.“

Jude wurde neben seiner Hollywood-Karriere außerdem 2004 vom ‚People‘-Magazin zum „Sexiest Man Alive“ gekürt und der Schauspieler war früher frustriert über seinen Status als Sexsymbol. Er erklärte: „Interessanterweise habe ich mit einem Freund darüber gesprochen. Er hatte ein gutes Argument. Er sagte: ‚Wenn du eine Frau wärst, wären die Leute zurechtgewiesen worden, weil sie dich zum Objekt gemacht haben.‘ Ich glaube, es hat mich frustriert, weil ich dieser junge Mann war, der verzweifelt eine Schauspielkarriere haben wollte. Ich wollte, dass die Leute darüber sprachen, im Gegensatz zu dem, wie ich aussah.“

Jude ist heute sowohl als Film- und Fernsehschauspieler erfolgreich und hofft weiterhin, dass die beiden Plattformen erfolgreich koexistieren können. Mit Blick auf die aktuelle Landschaft der Unterhaltungsindustrie sagte Jude: „Ich hoffe, dass das eine das andere nicht verdrängt. Ich bin einfach ein Fan davon, ins Kino zu gehen. Es wäre katastrophal, wenn das eine das andere zerstört.“