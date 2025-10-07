Stars Julia Fox gab 68.000 Dollar für Designer-Kleidung aus – in einer Nacht

Julia Fox at Elton John AIDS Foundation Oscars after party - Avalon - March 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hatte keine Skrupel, mit der Kreditkarte eines Ex-Partners ausgiebig shoppen zu gehen.

Julia Fox hat einmal in einer einzigen Nacht 68.000 Dollar für Designer-Kleidung ausgegeben – musste jedoch alles wieder verkaufen, nachdem sie sitzen gelassen wurde.

Die Schauspielerin erzählte, sie habe in einer manischen Phase die Kreditkarte eines nicht namentlich genannten Partners benutzt und einen ausufernden Shoppingtrip bei Luxusmarken unternommen. Umgerechnet zahlte sie rund 58.000 Euro für die Kleidungsstücke – doch keines der Teile besitze sie heute noch.

Im Interview mit dem ‚Sunday Times Style‘-Magazin enthüllte die Fashion-Ikone: „Ich habe in einer manischen Phase die Kreditkarte meines Mannes benutzt, in einer Nacht 68.000 Dollar ausgegeben und Hunderte Teile von Chanel, YSL, Pucci, Mugler, Christian Lacroix, Alexander McQueen und Versace gekauft. Ich musste alles verkaufen, als er mich verlassen hat.“

Ob Julia die Karte mit Erlaubnis nutzte, ist unklar. Die 35-Jährige gestand jedoch, dass sie schon als Kind gestohlen hatte, um einkaufen zu gehen. Ihre erste Shoppingtour habe sie mit Geld finanziert, das sie ihrem Vater mit etwa zwölf Jahren entwendet hatte. Auf die Frage, welches Kleidungsstück sie sich damals gekauft habe, antwortete die Ex-Freundin von Kanye West: „Ich war in der sechsten Klasse, Anfang der 2000er, und ich habe Geld von meinem Vater gestohlen, um mir ein Playboy-Shirt und eine Von-Dutch-Mütze in einem Laden namens Unlimited in der 86th Street in Manhattan zu kaufen. Ehrlich gesagt wollte ich einfach Paris Hilton sein – und dieses Outfit ließ mich ihr ein Stück näher fühlen.“

Obwohl Julia heute sehr selbstbewusst mit ihrem Stil umgeht, bereut sie, auf andere gehört zu haben, die sie während der Promotion ihres 2019 erschienenen Thrillers ‚Der schwarze Diamant‘ dazu drängten, „normaler“ aufzutreten. „Viele Leute haben mir eingeredet, ich solle mich zurückhalten und normal sein. Ich fühlte mich so unwohl, dass ich deswegen geweint habe“, offenbarte sie.