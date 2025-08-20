Stars Julia Fox: Sie identifiziert sich als pansexuell

Julia Fox at Elton John AIDS Foundation Oscars after party - Avalon - March 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 11:00 Uhr

Julia Fox hat verkündet, dass sie sich als pansexuell identifiziert.

Die 35-jährige Schauspielerin schien sich vor einem Jahr als lesbisch geoutet zu haben.

Fox hat jetzt in einem Gespräch mit dem ‚Allure‘-Magazin ein Update zu ihrer Sexualität gegeben: „Ich bin pansexuell; ich könnte mich zu allem und jedem hingezogen fühlen. Wenn es nur ums Körperliche gehen würde, dann würde ich mich mehr zum weiblichen Körper hingezogen fühlen. Männer machen mich [körperlich] überhaupt nicht an, aber ich kann mich von der Psyche eines Mannes angezogen fühlen.“ Und die Prominente, die zuvor mit Kanye West zusammen war, betonte zudem, dass sie es eigentlich „überhaupt nicht“ vermisse, mit Männern zusammen zu sein. Julia fügte hinzu: „So wie mein Leben ist, sehe ich nicht, warum ein Mann von Vorteil sein sollte. Ich konzentriere mich voll und ganz darauf, eine gute Mutter zu sein, für mich zu sorgen und meine Träume zu verwirklichen. Man kann seine Zeit einfach so viel besser nutzen, als darauf zu warten, ob einem ein Typ zurückschreibt oder nicht.“