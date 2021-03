Justin Bieber: „Erfolg und Geld sind nicht erfüllend für mich“

Justin Bieber: "Erfolg und Geld sind nicht erfüllend für mich"

12.03.2021 08:38 Uhr

Vorbildlich: Der kanadische Popstar Justin Bieber hat in den letzten Jahren gelernt, was wirklich wichtig ist im Leben.

Der „Yummy“-Sänger wurde bereits im Teenager-Alter berühmt. Der schnelle Durchbruch habe sich allerdings sehr negativ auf seine mentale Gesundheit ausgewirkt. Geld und Ruhm seien schließlich nicht alles.

Ehefrau Hailey ist so strukturiert

„Alles drehte sich um Erfolg und ich fühlte mich einfach leer“, gesteht der inzwischen 27-Jährige Justin Bieber Gespräch mit dem „Billboard“-Magazin. „Meine ganzen Beziehungen litten darunter, aber ich hatte all diesen Erfolg und dieses Geld und es war einfach nicht erfüllend für mich.“ Heute sei ihm klar, dass Erfolg nicht automatisch mit einem glücklichen Leben gleichzusetzen sei. Kraft ziehe der Musiker vor allem aus seiner Ehe mit Hailey Bieber. „Eine Sache, die mir sehr geholfen hat, ist, dass meine Frau so regelkonform ist. Sie ist so strukturiert und routiniert und verantwortungsbewusst. Dank ihr habe ich realisiert, dass ich entweder Verantwortung übernehmen kann oder den Lebensstil verliere, den ich will“, offenbart Justin.

„Ich habe an mir gearbeitet“

„An den Tagen, an denen ich weiß, dass Hailey ans Set kommt, denke ich ‚Das wird der tollste Tag überhaupt.‘“ Mit seiner turbulenten Vergangenheit hat der Star inzwischen abgeschlossen. „Ich kann über diesen Teil meines Lebens reden, ohne zu denken ‚Oh Mann. Ich war eine so schlechte Person.‘ Denn ich bin nicht länger diese Person“, stellt er klar.

„Ich habe an mir gearbeitet und weiß, wieso ich diese Entscheidungen getroffen habe. Ich weiß, woher dieser Schmerz kam, aufgrund dessen ich so gehandelt habe.“ (Bang)